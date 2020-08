Trump ‘amenaza’ con empezar a cobrar peaje

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que impondrá un impuesto a todos los automóviles que crucen de México a Estados Unidos, esto con la finalidad de obtener recursos para financiar el muro fronterizo.

Trump, at border event, says that he is going to put a "toll" on cars coming into the US from Mexico to get Mexico to pay for the wall. Offers no other details

— Shannon Pettypiece (@spettypi) August 18, 2020