Misteriosa cuenta de Tik Tok advierte sobre el 27 de agosto

MÉXICO.- ¿Qué va a suceder este jueves 27 de agosto? ¿Nos van a visitar los extraterrestres? ¿Qué le sucederá a un vuelo procedente de Malasia? ¡No entendemos nada pero una misteriosa cuenta de TikTok publicó mensajes en código sobre algo que pasará el 27 de agosto!

Todo empezó así: La usuaria de Twitter @KarenDaniela publicó una serie de mensajes en código que vio en la cuenta de TikTok 2819394837167.

Abro hilo de un caso creepy de tik tok (user2819394837167) — 𝑲𝒂𝒓𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂 🇵🇦 (@scarbloood) August 20, 2020

La usuaria relató que a su mejor amiga le apareció el extraño video en su FYP (Página para ti) de TikTok, y cuando escuchó el audio, quedó aterrorizada por escuchar un audio que decía: “parpadea tres veces si necesitas ayuda”, a lo que el hombre que estaba en la toma lo hace, dando a entender que pide ayuda desesperada.

La mejor amiga de la usuaria de Twitter, que compartió la extraña historia, notó que la misteriosa cuenta 2819394837167 seguía a su vez a 14 cuentas más, así que entró a cada una de ellas, y “se tomó el tiempo de traducir cada cuenta y me lo mandó por Whatsapp ese mismo día”.

Cuando la chica volvió a mirar la misteriosa cuenta, le extrañó que todo estaba escrito en clave, y luego de traducirlo, halló esto:

La traducción de ese código morse dice:

“The truth will be out son. They are unidentifiable, they communicate. We are lab rats. They are coming Boeing 777 200 ER. August 27″.

Traducción: “La verdad saldrá. No son identificables, se comunican. Somos ratas de laboratorio. Vienen. Boeing 777 200 ER. 27 de agosto”.

Tras compartir estos extraños mensajes y advertencias, la cuenta misteriosa de TikTok desapareció.

¿Pasará algo extraño el jueves 27 de agosto?

Pero luego, apareció otra misteriosa cuenta que sigue compartiendo videos que parecen no tener ningún sentido:

Y aunque no podemos explicar de qué se trata este tipo de misteriosos mensajes, esta es la última actualización de Karen Daniela:

