Ronald Koeman se reúne con Leo Messi para valorar su continuidad en el FC Barcelona

Ronald Koeman ya es nuevo entrenador del FC Barcelona. El técnico holandés es, además, una de las mayores leyendas de la historia del equipo blaugrana. No hay que olvidar que fue el encargado de anotar el gol en la prórroga que dio al Barça su primera Copa de Europa. Fue en 1992 y frente a la Sampdoria. Ahora le toca montar un proyecto hundido tras el bochornoso 2-8 encajado en los cuartos de final de la Champions League.

En su presentación, Ronald Koeman afirmó ante la prensa que le gustaría que su proyecto en el club blaugrana girase en torno a la figura de Leo Messi. Sin embargo, no está del todo claro. Diversas fuentes han apuntado que el astro argentino, tras la escandalosa derrota ante el Bayern de Múnich, está planteándose muy seriamente dejar el equipo en el que ha militado toda su carrera. Sin duda, sería un varapalo de dimensiones estratosféricas para la entidad.

Dicha reunión se ha producido el 20 de agosto. Sin embargo, no ha trascendido su contenido a la prensa. Al menos, de momento. Solo se sabe que Messi ha interrumpido sus vacaciones para hablar con el técnico holandés para que así este, junto a la actual dirección deportiva del equipo, pueda planificar la plantilla que competirá por todo en la temporada 2020-2021.

La catástrofe para el FC Barcelona en caso de que Leo Messi abandonase sus filas (tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2021) no solo serían deportivas. Actualmente, el jugador argentino es el principal activo económico del club en términos publicitarios y de merchandising. No hay que olvidar la situación actual. Las restricciones en la publicidad de las apuestas y la ausencia de público en los estadios a causa de la COVID-19 no harían más que mermar las ya de por sí deterioradas cuentas de la institución.

La renovación de la plantilla que planea Ronald Koeman

A priori, Leo Messi es intocable. A no ser que él mismo decida marcharse, se quedará. Según Ronald Koeman, los demás jugadores que no podrían abandonar la plantilla en ningún caso son Semedo, Dembelé, Ter Stegen, De Jong, Griezmann y Lenglet. A ellos habría que sumar Pedri, Pjanic y Trincao, que son los últimos fichajes del club, así como Riqui Puig, Ansu Fati y Araujo, que tendrán ficha del primer equipo. Todos los demás, incluidos pesos pesados de la talla de Jordi Alba, Gerard Piqué o Sergio Busquets, tienen colgados la etiqueta de transferibles.

La venta de esos buques insignia, siempre que se haga a buen precio, puede dar la oportunidad al club de acometer los fichajes que precisa y de rejuvenecer la plantilla en torno a Leo Messi. Los principales refuerzos que suenan son Van de Beek, Eric García y, sobre todo, Lautaro. El delantero argentino del Inter de Milán se ha postulado como el principal candidato para relevar al veterano Luis Suárez, que cuenta con multitud de ofertas para abandonar el club.