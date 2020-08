¿Pueden las tormentas unirse y formar un superhuracán?

ESTADOS UNIDOS.- Las tormentas tropicales Laura y Marco estarán atravesando el Golfo de México casi a la vez según pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Probablemente se transformen en huracán en los próximos días.

Y precisamente como estas dos tormentas se ven tan ‘juntas’ en su trayectoria muchos se preguntan si podrían chocar o, por ejemplo, juntarse y formar un megahuracán.

¿Pueden unirse dos huracanes?

Cuando hay dos huracanes o tormentas tropicales muy cerca pueden interactuar uno con el otro y eso tiene un nombre: el efecto Fujiwhara.

El meteorólogo de Univision Noticias, Albert Martínez explica que «el efecto Fujiwhara es un fenómeno que ocurre cuando tenemos dos ciclones uno muy cerca del otro. En el Atlántico es poco común, porque pocas veces vemos dos ciclones a la vez. Pero en el Pacífico con los tifones es más habitual».

De hecho, el nombre del efecto fue dado por el nombre del meteorólogo japonés que describió por primera vez estas interacciones entre tormentas, Sakuhei Fujiwhara.

Dos posibles efectos Fujiwhara en huracanes y tormentas

Martínez señala que la primera opción de Fujiwhara es cuando «tienes dos ciclones cerca y estos dos son más o menos del mismo tamaño (y fuerza), pueden ser dos tormentas tropicales o dos huracanes de categoría 1, y lo que puede ocurrir es que si se acercan empiezan a girar en un centro común…. dos orbitando uno alrededor del otro».

«La otra opción en el efecto Fujiwhara es que si uno es más potente que el otro… una tormenta tropical y un huracán categoría 1… el de categoría superior tiene más fuerza y es capaz o podría ser capaz de absorber al de categoría inferior», detalla el meteorólogo de Univision y aclara: «Pero no se suman. Imagínate un huracán categoría 1 y uno categoría 3 no daría como resultado un superhuracán de categoría 4, no funciona así. Simplemente que se quedaría en un huracán categoría 3 pero habría absorbido al otro».

Un ejemplo de este fenómeno fue en 1974 cuando los huracanes Ione y Kirsten transitaban el Pacífico.

El sistema más débil de los dos puede terminar por debilitarse también. El NHC detalla que «si un huracán es mucho más fuerte que el otro, el más pequeño lo orbitará y eventualmente chocará contra su vórtice para ser absorbido».

Cuando dos huracanes que giran en la misma dirección pasan lo suficientemente cerca el uno del otro, comienzan «una danza intensa alrededor de su centro común».

«En raras ocasiones, el efecto es aditivo cuando los huracanes se juntan, lo que resulta en una tormenta más grande en lugar de dos más pequeñas. Un ejemplo de esto fue entre los huracanes Hilary e Irwin en el Pacífico Este en 2017», señala el NHC.

