Abuelitos toman clases por Tv para finalizar sus estudios

MÉXICO.- El ciclo escolar 2020 2021 no solamente ha traído beneficios para los jóvenes, quienes han retomado las clases por medio de la televisión y la radio, también a los adultos mayores, quienes ven en el una oportunidad aprender.

Mediante las redes sociales algunos usuarios ha compartido como sus abuelitos le están sacando provecho a las clases por televisión y en línea, pues con este beneficio intentan concluir sus estudios.

Mi mamita tomando sus clases de secundaria, por favor, la próxima vez que me vean quejarme de algo o que algo me da flojera recuérdeme este momento y me dan un chin g4daz0!

76 años y no se rinde!! pic.twitter.com/rzUoItXGV5

— Chapar..Rita Mosha! ⚾🌹📚 (@Alesidenew) August 26, 2020