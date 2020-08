Terremoto saca del agua a un extraño pez gigante

FILIPINAS.- Un grupo de pescadores en Filipinas encontró un pez desconocido que fue sacado de las profundidades del mar debido a un terremoto que se registró en la zona.

El animal pesaba al menos 65 kilogramos y presenta una serie de colores que resulta desconocida para los lugareños.

Momentos después, se determinó que era un espécimen perteneciente al pez luna, aunque su gama cromática no es la característica de este animal.

Temen mala suerte

Durante los primeros minutos del descubrimiento, los pescadores estaban felices; sin embargo, algunos comenzaron a asegurar que esta podría ser una señal de mala suerte.

De acuerdo con esta versión, el hallazgo del pez en las orillas de la costa puede ser una señal de que alguna desgracia puede caer en contra de la comunidad de Samar, punto en el que sucedió el hecho.

Un fuerte sismo

El movimiento telúrico por el que se dio a conocer este animal fue de 6.6 grados Richter y su epicentro se encontraba a cientos de kilómetros de Samar.

Tras esto, el animal fue visto flotando y después arrastrado por las redes de un par de pescadores.

El pez luna suele vivir a unos 500 metros de profundidad en el océano; sin embargo, se cree que durante los sismos su sentido de ubicación se ve afectado, lo cual ocasiona que salgan de su hábitat a puntos más altos.

LOOK: A deep-sea giant fish, commonly known as moonfish or Opah, was caught by fishermen in Oras town in Eastern Samar province, hours after the magnitude 6.6 earthquake jolted the central Philippines on Tuesday.

📷: Ranilo Ebron/Facebook pic.twitter.com/xnflliavQC

— carlo jacob molina (@CarloMolinaINQ) August 19, 2020