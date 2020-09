El ‘elefante más triste del mundo’ por fin abandonará el zoológico

Islamabad, Pakistán, 6 de septiembre (RT).- Veterinarios de la organización internacional de protección de animales Four Paws examinaron este viernes al elefante “Kaavan” en el Zoológico Maragzar de Islamabad, Pakistán. Finalmente, autorizaron que el animal sea trasladado a una reserva natural, luego de una campaña internacional que había logrado la decisión judicial para su liberación, informa la agencia AP.

“Kaavan”, nombrado como “el elefante más triste del mundo“, será probablemente trasladado a una reserva en Camboya después de pasar más de 35 años encerrado en Islamabad.

Anteriormente, los activistas informaron sobre las condiciones precarias de su estancia en el zoológico, que afectaban su salud. La campaña para su liberación, iniciada en 2016, recibió el apoyo de miles de personas en todo el mundo, incluso de la famosa cantante Cher.

#SupportPakistaniAnimals: #Kaavan, the loneliest elephant in the world 🐘

We were asked to perform a medical examination to see whether he is fit enough for transport. Please find the results here: https://t.co/AS4MfrTSdI #IslamabadZoo pic.twitter.com/HecsHWhIP9

— FOUR PAWS (@fourpawsint) September 5, 2020