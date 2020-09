Arrecia la guerra por el agua

Conforme pasan los días, se complica cada vez más el conflicto por el agua en el norte del país, que inició en Chihuahua con hechos que han derivado en violencia, pero que ya tiene ecos en Tamaulipas, donde los productores advierten que son los más afectados por el manejo del líquido que ha realizado la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

El problema, advierten, es que mientras no se libere el agua en Chihuahua, presas como la Falcón no podrán llenarse.

Los productores de la frontera acusan a la sección mexicana de la Comisión de mal administrar las aguas nacionales, y reiteraron que aunque ellos han sido más perjudicados que Chihuahua, recurren a la legalidad y no a la violencia.

«Que no quieran tratar de cumplir con Estados Unidos violando el Tratado», demanda por ejemplo Jorge Luis López Martínez, presidente del Consejo Estatal Agropecuario, «a Chihuahua le han entregado más del 100 por ciento del agua a la que tienen derecho y a nosotros ni la mitad».

«Exigimos un manejo equitativo y justo del agua, nomás lo que el Tratado dice».

Bertrán Biu Chávez, presidente de la Asociación de Usuarios «Anáhuac» del Módulo, precisa que en este ciclo agrícola 2019-2020 Chihuahua recibió más del 100 por ciento de su concesión anual de aguas de riego, y a los usuarios del Distrito 025 de Tamaulipas sólo entregó el 43 por ciento.

Biu advierte que ellos ya ganaron un amparo definitivo en el Juzgado Octavo de Distrito contra la Conagua donde reclaman equidad y justicia en el reparto de aguas, que ya no perjudique al agro de Tamaulipas, esa demanda incluye que Conagua pague daños económicos y perjuicios por no entregar el recurso agua que les corresponde.

También adelantó que la CILA Sección Mexicana tendrá que responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violar derechos humanos a más de 50 mil familias de usuarios concesionarios de la Cuenca Baja del Río Bravo.

Remarcó que desde 1995 les viene faltando agua para riego al distrito 025 mientras que Chihuahua se queda hasta con 500 millones de metros cúbicos anuales por arriba de su concesión.

El mal manejo de aguas por parte de la sección mexicana de CILA tiene en peligro el consumo humano y de usos urbanos de los municipios de la frontera de Tamaulipas, advirtió Antonio Camacho, gerente general de Asociaciones de Usuarios de las Presas Internacionales Amistad-Falcón.

Puntualizó que anualmente la CILA sección mexicana almacena entre 300 y 400 millones de metros cúbicos para garantizar el abasto doméstico, pero en la actualidad apenas tienen acumulados 213 millones de metros cúbicos.

En tanto, Raúl Treviño Cisneros, dirigente del Distrito de Riego 025 de Tamaulipas, advirtió que el problema de ingobernabilidad en Chihuahua por pelear agricultores aguas que no les pertenecen debe solucionarse aplicando el Estado de Derecho.

«A Chihuahua desde un principio del Tratado se le asignaron 1 mil 275 millones de metros cúbicos para riego agrícola de sus distritos de riego 005 y 090; a nosotros se nos asignaron 1 mil 183 millones de metros cúbicos», precisó.

El experto en hidrometría detalló que conforme fueron pasando los años a Chihuahua los gobiernos anteriores le toleraron tomas clandestinas y les dieron concesiones de más indebidamente.

¿Qué pasa en Chihuahua?

El conflicto por el agua en Chihuahua empezó a escalar a mediados de julio pasado cuando agricultores y campesinos detectaron extracción de la presa Francisco I. Madero para abastecer al embalse Luis L. León.

Con ello el gobierno mexicano busca cumplir con el tratado de aguas con Estados Unidos.

Si embargo, los manifestantes insisten en que esa extracción pone en riesgo el agua para sus cultivos y la viabilidad de sus cosechas. La administración federal requiere cumplir con un plazo para retornar el líquido al país del norte, según una regulación de 1944.

Según el Tratado de Aguas, México “debe asignar a Estados Unidos la tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del Río Bravo proveniente de los Ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y del Arroyo de las Vacas, cantidad que no debe ser menor de 432 millones de metros cúbicos en promedio anual, contabilizados en ciclos de 5 años”.

La cuota debe pagarse antes del 24 de octubre, liberando agua de las presas La Amistad en Coahuila y Falcón en Tamaulipas.

En contraparte, Estados Unidos debe entregarle 1,850 hm³ anuales de agua a México del río Colorado de la Presa Imperial en California, es decir, más de cuatro veces la cantidad de agua que aporta a la nación norteamericana.

Actualmente, México ha utilizado el 71% de las aguas del Río Conchos, que fluye hacia el norte, aunque el tratado le permite usar el 62% del agua y dejar que el resto fluya al Río Bravo, en la frontera, pero los agricultores del estado norteño de Chihuahua piden el agua para sus propios cultivos.

La Conagua insiste en que ya entregó el volumen autorizado a las presas Francisco I. Madero (Las Vírgenes) y Luis L. León (El Granero). Con ello, aseguran estaría garantizada el agua para riego en ese estado. Sin embargo, reconoció que queda pendiente por entregar 105,897,000 millones de los 962.7 millones de metros cúbicos que el Comité Nacional de Grandes Presas (CNGP) dispuso se canalizara de la presa La Boquilla al Distrito de Riego 005.

Niveles críticos en Tamaulipas

Mientras en Chihuahua crece la tensión por el manejo del agua de sus presas, en Tamaulipas aumenta la preocupación de los productores porque existen al menos cuatro presas con muy bajos niveles, lo que pone en peligro el riego agrícola para el próximo ciclo de producción otoño invierno 2020-2021.

Advierten que las lluvias que se han registrado no han sido suficientes para llenarlas y esto así se mantendrá si no llega el agua de Chihuahua o si no se registran lluvias importantes en septiembre y octubre.

El reporte al 12 de septiembre de la Comisión Nacional del Agua detalla que la presa internacional Falcón ubicada en el municipio de Guerrero, está en sus niveles más bajos de la historia al contar sólo con un 10 por ciento de su nivel, con un almacenamiento de 131.9 millones de metros cúbicos.

Ello se debe a que no ha recibido agua de Chihuahua, donde productores se niegan a liberar el líquido, por lo que no hay agua para regar el Distrito 025 en el norte de Tamaulipas.

También la presa las Blancas, de Ciudad Mier, registra uno de sus niveles más bajos registrados, al 25 por ciento de su nivel, con sólo 21.2 millones de metros cúbicos de agua.

En Hidalgo la presa Pedro José Méndez, corre el riesgo de secarse por tener sólo un 35 por ciento de su nivel, con un almacenamiento de 10.8 millones de metros cúbicos de agua, por lo que está en una situación crítica.

En el municipio de Aldama la presa República Española, es otro de los afluentes que están en crisis debido a que la sequía por lo que sólo cuenta con un 35 por ciento de su nivel y un almacenamiento de 18.9 millones de metros cúbicos.

La presa Emilio Portes Gil, del municipio de Xicoténcatl, también está un 50 por ciento de su capacidad, luego que cuenta sólo con 116 millones de metros cúbicos de agua.

El organismo detalla que las lluvias no han sido suficientes para recargar esos embalses, lo que podría agravar si no se registran lluvias importantes en los próximos meses, con la finalidad de garantizar el agua para el riego agrícola y consumo humano.

Sólo 4 presas tienen agua suficiente

La única presa que fue beneficiada con las lluvias que dejó a su paso el Huracán Hanna, en el julio es la presa Marte R. Gómez, ubicada en el municipio de Camargo, que reporta actualmente con un 110 por ciento de su nivel, con un almacenamiento de 858.3 millones de metros cúbicos, con lo cual se garantiza el riego agrícola para el Distrito 026.

Otra de las presas que registra un nivel del 51 por ciento, es la Vicente Guerrero en el municipio de Padilla, la cual debido a su gran tamaño tiene un almacenamiento de 1982.4 millones de metros cúbicos, con lo cual se garantiza el riego agrícola para el Distrito 086 y para el abasto del consumo humano de ciudad Victoria.

En el Mante la presa Ramiro Caballero Dorantes, también ha logrado buena recuperación y cuenta con un 80 por ciento de su nivel con un almacenamiento de 449.7 millones de metros cúbicos, lo que permitirá contar con agua de riego para la zona cañera.

Por último, el Sistema Lagunario de Tampico tiene un nivel del 105 por ciento con un almacenamiento de 707.5 millones de metros cúbicos con lo que se garantiza el agua para consumo humano de la zona conurbada del sur de Tamaulipas.

