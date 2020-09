Ladypachangas: ”Las paredes, se vuelven a pintar”

POR: MARIO PRIETO

Ayer reapareció a escena “lady pachangas”, “lady -tapitas” o como la quieras llamar, me refiero a la Diputada Federal de Membrete: Olga Sosa, y quien siempre que se asoma, siempre la riega y esta vez no fue la excepción.

Pero en esta ocasión creo que su hambre por buscar ser popular no tuvo límites al decir que “las paredes se vuelven a pintar” al minimizar los estragos y actos de vandalismo que hicieron un grupo de activistas que se pronunciaron a favor de la ley Olimpia, y lo dije en la columna publicada este sábado y lo vuelvo a decir: Mis respetos para su demanda que hicieron, el problema es que la forma, ni aquí ni en china, fue la correcta.

No se vale que rompieran vidrios, rayonearan y hasta empujaran a una persona de la tercera edad, y la seudo legisladora se puso de su lado, solo por ser Contreras y para politizar el problema.

A muchos Tampiqueños nos dolió ver, en vivo por medio de las redes sociales cómo rayaban y maltrataban estas paredes que datan desde el año de 1933, y destrozaban sus vidrios, pero queda claro que Olga Sosa no sabe ni valora la historia de esta ciudad que dos veces ha la puesto a succionar de la ubre de Gobierno.

Es claro que es ignorante de muchos temas, incluyendo este, pues se ha acostumbrado a “nadar de muertito” y a vivir de la borregada, por eso a toda costa quiere mantenerse en un cargo público, y eso la hace delirar con sus declaraciones.

Este inmueble que fue atacado por las activistas es considerado por los historiadores como el principal museo de Tampico, y es la única alcaldía de Tamaulipas por dónde un presidente de la República ha caminado entre sus pasillos, como lo hizo Carlos Salinas de Gortari, pero esto y la propia Campana del balcón principal , que es una réplica de la de Dolores, le valió un sorbete a la Diputada Chapulina, y le dio la Espalda a la casa del pueblo.

Su video garnachero que se grabó en una colonia de la zona norte, no es más que parte de su promoción política para seguir en la nómina, por que a la señora le aterra quedarse en el desempleo y tener que regresar a vender chácharas a la zona centro, pues tiene más de 15 años que es una “Nini” de la polaca del sur de

Tamaulipas.

Yo me pregunto, también la Diputada opinará lo mismo, si las activistas van a su depa ( de 4 millones de pesos ) que tiene en una torre frente a la playa de Miramar y le rayan hasta la conciencia, ¿A caso saldrá con su ‘mamucada’… ”Las paredes, se vuelven a pintar“?.

SE “COCINAN” LAS TRAICiONES Y SE PREPARAN LOS TRAIDORES EN EL

PRI

Una vez más el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la zona sur, será víctima de traidores y de traiciones, de gente mal agradecida.

Pronto conoceremos los nombres de estos vividores, que están a punto de darle una patada por la retaguardia al tricolor para irse a otro partido.

Hay varios en Tampico, Madero y Altamira, entre ex regidores, regidores, ex presidentes de partidos políticos y ex funcionarios que están próximos a darle la puñalada al PRI para buscar brincar a otro partido.

Hay ex funcionarios de administraciones priistas que están escondidos como ratones operando eventos para el PAN en la zona metropolitana.

Ya tengo una lista, en unos días se la publicaré y se dará cuenta que son una bola de mal agradecidos y des leales.

UNA PRESIDENTA DEL DIF CON ROPA Y ZAPATOS DE TRABAJO

La presidenta del sistema DIF de Tampico, Alto, ( Veracruz ) Vanessa López Rangel, es muy peculiar, ella conoce cada una de las necesidades de los habituales de este municipio.

Y es que estos dos años de administración al frente del voluntariado ha cumplido visitando cada rincón de esta comuna; sin importar si tiene que llegar caminando o en lancha, ni las horas que tiene que invertir y cuenta con todo el respaldo del alcalde, Adrián Dominguez.

Es una presidenta que ha dejado a un lado el glamour, para usar cachucha, zapatos de trabajo y una mochila, para poder llegar hasta la puerta de las casas de las familias más vulnerables de Tampico, Alto, Veracruz, para darle el apoyo que necesiten.

Vanessa López Rangel, ha trabajo y logrado llegar hasta el corazón de sus gente, por que nada la detiene para ayudar .

Recuerda; No se vale chillar.