Mujeres protestan en TikTok contra feminicidios

MÉXICO.- El aumento constante de feminicidios en México obligó a grupos feministas a salir a las calles, sus calles, para hacer visibles este delito y la violencia de género. Los colectivos toman las avenidas importantes de las grandes ciudades para expresar su enojo, con consignas y cánticos.

Ahora, temen salir por la pandemia de covid-19 y han migrado su lucha a plataformas digitales como TikTok con su propio himno, Canción sin miedo, de la cantautora Vivir Quintana.

​Con maquillaje, se pintan en el rostro los golpes que reciben las víctimas de feminicidio; con paliacates, se tapan la boca como cuando el asesino de una de ellas evita el grito que generan al ser violentadas y con plumones se escriben en el cuerpo los nombres de las que ya no pueden denunciar su agresión.

“Me han llegado miles de videos a mis redes sociales, de cómo estas mujeres han bautizado mi canción como su himno, que ésa es la intención, y ver que durante este confinamiento los índices de violencia han ido en aumento. «Leo mensajes de jóvenes que dicen que el estar con su papá o tío por mucho tiempo en casa, se han dado cuenta que sufren violencia física y verbal”, detalló Vivir Quintana.

De enero a julio de este año, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha registrado 549 feminicidios en todo el país, por lo que Emma Estela, activista y tiktoker, afirmó que es una nueva forma para seguir visibilizando la lucha feminista.

“Créeme que llevar mi activismo a esta plataforma ha sido muy difícil, porque no todos piensan igual que nosotras. Hay usuarios que nos atacan y nos violentan verbalmente, todo con la intención de menospreciarnos solo por ser mujeres, y es que durante esta pandemia nos han matado a muchas, nos siguen violentando, me siguen agrediendo por ser mujer. Eso las autoridades no lo ven, ni lo verán”, condenó.

De los miles de videos que alberga esta plataforma con el hastag, #Niunamnos y #Cancionsinmiedo, se alcanzan a visualizar a niñas cantando junto con sus madres y abuelas el himno feminista; pues para Vivir, estas pequeñas no solo tienen que defenderse de el machismo a temprana edad, sino también a cuidar de las suyas, para cuando se encuentren en vulnerabilidad sepan cómo actuar.

“Es interesante ver niñas de nueva, diez años, no obstante la violencia ha llegado a esas edades, que sin deberla ni temerla han sufrido algún tipo de violencia. Es horrible verlas cantar esto, cuando deberían cantar letras con alegría, letras infantiles; pero a la vez es bueno que sepan que México, es un país que mata a mujeres, solo por ser mujeres”, recalcó.

Canción sin miedo, inspirada en el feminicidio de una amiga de Vivir

Este himno feminista fue creado en Coahuila, cuando Vivir vivía en casa de sus padres. Y tras la reunión de unos amigos de ella, recordaron el feminicidio de una de sus amigas, que justo hace diez años le quitaron la vida, por lo que consideraron crear Canción sin miedo para homenajearla con esta canción y así “llevarse un recuerdo al corazón” . Vivir ha cantado este tema con Mon Laferte, con quien han buscado visibilizar el colectivo feminista desde sus trincheras.

“Estoy orgullosa de que una mujer como ella esté apoyándonos, ella tiene mucha gente que la sigue, por lo que en serio, agradezco que se de más difusión a una letra que lo que busca es generar ese ruido a todos los machistas en este mundo”, detalló.

¿Le haces ruido al gobierno? No es mi intención, pero si les incomoda es porque están haciendo mal las cosas. ¿Cómo es posible que a cada dos horas, estén matando a una mujer?, solo por sonreír, por amar, por demostrar su belleza. Y si las autoridades no hacen caso, que ese ruido “retiemble en sus centros la tierra, sororo rugir del amor”, citó su canción.

