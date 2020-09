Marca ‘AMLO’ será gratuita al usarse ‘para cosas buenas’

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador ya es marca registrada (AMLO) y su uso será gratuito siempre que sea usado “para hacer cosas buenas”.

El titular de los derechos es el propio López Obrador, hoy presidente México, quien ha dado así su autorización y la garantía de que no cobrará por el uso de su nombre y aseguró que lo hizo por pura formalidad.

“Es un asunto, vamos a decir, de formalidad, no es nada de fondo. Desde algún tiempo se tiene registrado lo del movimiento nuestro, bueno… hasta como me dicen amigos y enemigos “peje” ¿pero está registrado? Lo tiene registrado un compañero, un amigo, entonces ahora se registró el nombre, pero yo no cobro con eso”.

Es más, siendo marca registrada, el mandatario dijo que no es marca:

“No, yo no sé de marcas, es un procedimiento, vamos a decir, formal… pueden utilizarlo, autorizo, para cosas buenas a que usen mi nombre”.

El asunto ha sido objeto de seguimiento por el diario El Universal que de hecho encontró un trámite previo de Carlos Alberto Puga Bolio, que data de 2005, actualmente funcionario responsable del proyecto ferroviario del Istmo de Tehuantepec, a quien al parecer se refería el mandatario al hablar de un colega o amigo que tenía el registro, durante su conferencia de prensa de esta mañana.

CON INFORMACIÓN DE PROCESO