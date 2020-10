Doctora embarazada del IMSS venció al Covid-19

La jefa de Urgencias del Hospital General Regional (HGR) No. 6 del IMSS en ciudad Madero que cursa un embarazo de 5 meses y que se contagió de Covid-19, ha logrado superar esta enfermedad tras momentos críticos.

La doctora Nora Esther Cordero Paredes, con 16 años de servicio en el IMSS permaneció 23 días internada en la Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital donde labora.

La dependencia señaló que la trabajadora del Instituto ha sido fue egresada después de superar la enfermedad y fue

atendida por un equipo multidisciplinario que le ayudó a superar la etapa crítica de la enfermedad,

“Hoy quiero rendir un testimonio real de lo que es haber vivido y sobrevivido a una infección grave por COVID-19. El día 3 de agosto comencé con escalofríos, fiebre y cefalea intensa”, describió la doctora del IMSS.

Detalló que los síntomas eran insoportables y “el 10 de agosto ya no podía más, sentía que algo ya no estaba bien: anosmia (pérdida del olfato), progreso de disnea (dificultad respiratoria), no podía casi hablar y comenzaron accesos de tos seca con dolor retroesternal intenso que menos me permitía respirar, por lo que ingresé al hospital”.

Dijo que fueron semanas de lucha muy complicadas en la terapia intensiva y que en los primeros tres días, el riesgo de intubación fue muy alto, “me lo propusieron, pero me negué, sólo pensaba en mi bebé que no resistiría una sedación prolongada, lo único que me alentaba era la fe incondicional en Dios y esperar”.

En este sentido, destacó que al estar hospitalizada todo el personal médico, enfermería, camilleros, intendencia, nutrición y cuerpo de gobierno estuvieron pendientes de ella y su atención fue profesional y con calidad humana.

Por su parte, el doctor Juan Ramírez Hernández, Director del HGR No. 6, informó que la paciente fue atendida como lo marca el protocolo de atención médica urgente a embarazadas.

“La doctora Cordero Paredes es una guerrera del IMSS, una compañera muy comprometida con su trabajo, que por su misma preparación profesional siempre mantuvo la calma y cooperó con sus compañeros del área COVID para hacer equipo y salir delante de esta enfermedad”, expresó el director del hospital.

La jefa de Urgencias fue egresada a su domicilio, donde continuará con su embarazo y recuperación, bajo vigilancia y seguimiento de los especialistas del IMSS.

“Es una bendición el día de hoy estar en casa, recuperándome y bajo la vigilancia y seguimiento de los médicos internistas, puntualizó la doctora Cordero Paredes.

Por Silvia Mejía Elías