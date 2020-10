Heroínas y héroes de la salud se contagian trabajando de Covid -19 y les descuentan sus estímulos en el ISSSTE

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Trabajadores del hospital «B» de ISSSTE en Tampico pidieron la destitución de la jefa de Recursos Humanos Mireya Gochicoa Acosta luego de que se contagiaron de Covid y les descontaron sus estímulos, dejándolos con solo la mitad de su sueldo.

Portando una manta, los trabajadores afectados se apostaron a las afueras de la institución médica situada en la avenida Ejército Mexicano la tarde de este lunes, ya que el gobierno federal ordenó vía oficio (P /154/2020) que no se les descontarán esos estímulos a quienes tuvieran licencias por Covid .

La enfermera Juana Aidé Ramírez Mendoza señaló que ella es una de las afectadas con este descuento en los estímulos

“Somos trabajadores que nos contagiamos de Covid haciendo nuestras labores; la coordinadora de Recursos Humanos Mireya Gochicoa sabía que había llegado un oficio girando la orden de qué no se nos iban a afectar nuestros estímulos ya que resultamos contagiados cumpliendo nuestra labor” dijo.

Explicó que en caso, cuando pudo recuperarse del Covid-19 acudió a hablar con la responsable de Recursos Humanos para saber de qué manera se iba a resolver este descuento.

“ La Lic. Gochicoa no hizo nada por nosotros, el descuento llegó obviamente por la cantidad de número de días de incapacidad que tuvimos; yo al menos y varios de mis compañeros nos fuimos a medio sueldo, cosa que se pudo haber evitado si ella hubiera hecho su trabajo” dijo

Explicó que registraron un descuento en el mes de agosto y están por recibir otro descuento más ya que la incapacidad también abarcó varios días del mes de septiembre cuando hay una orden a nivel nacional que no se respetó.

“Estamos muy molestos, podemos pasar por alto muchas cosas porque esto no; y además no es lo único que la Lic Mireya Gochicoa ha hecho mal, son muchas cosas, pero encima de que gastamos muchísimo para podernos curar porque el ISSSTE no nos dio todo para curarnos, porque al menos a mí no me dio ni la tomografía y yo me la tuve que pagar así como medicamentos y todavía nos descuentan, pues no se vale”.

Dieron a conocer que son más de 70 trabajadores, los afectados con estos descuentos luego de qué se contagiaron de Covid- 19 cuando estaban laborando.

Asimismo, la licenciada en Enfermería Especialista Emilia Flores Soriano, refirió que se encuentran atravesando por la misma situación ya que también le descontaron sus estímulos.

“Fue un descuento indebido, la Lic. de Recursos Humanos tendría que haber hecho su trabajo y evitar que se nos descontara (…) aquí estamos representando a la mayoría de los trabajadores, ya que hay muchos que no pueden estar aquí y otros que se encuentran laborando y no es justo que nos hayan descontado ya que el contagio fue dentro del hospital” dijo.

Indicaron que han tratado de dialogar con ella (Mireya Gochicoa) pero no hay disponibilidad por parte de la jefa de recursos humanos Gochicoa Acosta, quien le hecha la culpa al director Luis Miguel Rodríguez, de estos descuentos.

“Nosotros nos contagiamos dentro del hospital y nos descuentan y además la institución tiene la obligación de estar al pendiente del trabajador, pero nosotros pagamos estudios, gabinetes de laboratorio, algunos tomografía, pero se querían hacerse cargo de nada” dijo enfermera de la UCI especialista intensivista Viridiana Rivera.

Los afectados exhibieron esta manta donde pedían la destitución de la licenciada Mireya Gochicoa Acosta, reiterando que fueron afectados económicamente ya que les descontaron los estímulos y a consecuencia de ello solamente les están pagando medio sueldo.

Asimismo mostraron copia del oficio que debió respetarse en el hospital de Tampico.

Mientras que el delegado del sindicato Daniel Martínez Vázquez, señaló que desde el pasado 1 de octubre apareció una primera lona señal denunciando esta problemática.

“Ya se vienen arrastrando estos problemas desde años atrás ya que la Lic. Gochicoa Acosta tiene siete años en este cargo” dijo.

Refirieron que ya no hay diálogo y que piden el cese de la funcionaria.

Por Silvia Mejía Elías