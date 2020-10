Abandonan a bebé en una caja de pizza en Zacatecas

ZACATECAS.- La noticia de un bebé recién nacido abandonado en la zona centro del municipio de Tlaltenango, en Zacatecas, conmovió a cientos de usuarios en las redes sociales. Y es que según la publicación del hecho, el recién nacido fue encontrado en una caja de pizza con una nota donde se explicaba la razón por la cual habían decidido tirarlo a su suerte.

En el escrito, se pudo leer que la madre murió luego de dar a luz. Por lo que la abuela, al no tener dinero para hacerse cargo del niño, optó por dejarlo en el lugar ya mencionado: “Cuiden a mi nieto, mi hija murió al dar a luz y yo no tengo para mantenerlo, ojalá tenga mejor vida y que Dios me perdone”,