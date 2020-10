Pandemia cierra 300 negocios en Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Por la pandemia hay plazas comerciales de Victoria y de todo el estado que se encuentran a un 50 por ciento de ocupación y muchas sucursales de cadenas comerciales y de franquicias, han cerrado por incosteable.

La Federación de Cámaras Nacional de Comercio en Tamaulipas, estima que han cerrado 3 mil negocios en general, en Victoria el saldo son 300 negocios cerrados definitivamente y otros 250 en espera de que mejoren las cosas.

De las 30 plazas comerciales que tiene el municipio de Victoria, en al menos el 80 por ciento ya se observan locales vacíos, en gran medida a que por la pandemia hay pocas ventas y a que las rentas en ocasiones alcanzan los 15 mil pesos mensuales.

Por tal motivo, no es posible seguir sosteniéndose, advierte el dirigente de la CANACO en la capital del estado, José Luis Loperena González, quien advierte que la mayoría de estos negocios son sucursales de negocios establecidos que han optado por cerrarlos.

La pandemia en el estado ha provocado el cierre definitivo de 3 mil empresas, y que por lo menos 20 franquicias nacionales e internacionales se retiren de las plazas de Tamaulipas.

Ante la falta de ventas las inversiones se encuentran suspendidas, tanto las nuevas como las ampliaciones programadas por las que ya están instaladas, sostuvo Abraham Rodríguez Padrón, director de la Federación de Cámaras Nacional de Comercio en Tamaulipas, resaltando que se han perdido 17 mil empleos hasta ahora.

No obstante, al estar en fase dos la crisis se ha agudizado porque no hay liquidez, no hay quien compre en los negocios, situación que podría duplicar el número de empresas quebradas en los próximos meses.

La recuperación económica tardará con base en lo que se está viendo, que es la falta de apoyo del Gobierno Federal.

Indicó que las pérdidas económicas ya superan los 50 mil millones de pesos en todo el estado y en la capital tamaulipeca poco más de 4 mil millones de pesos, finalizaron ambos líderes del sector comercio.

Por Salvador Valadez C.