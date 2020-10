Preocupa a padres de familia el regresó a clases presenciales

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La mayoría de los padres de familia en Tamaulipas, no mandarán a sus hijos a las escuelas de nueva cuenta hasta no tener la certeza de que hay una seguridad en salud y que ya no hay riesgo de contagios.

Lo anterior, ya que con las estadísticas que dan autoridades de salud, confunden a la población y les genera una mayor preocupación, advirtió Miguel Ángel Tovar Tapia, presidente de la Asociación Estatal de Maestros y Padres de Familia.

Hay muchas dudas y preguntas, dijo, sobre cuál será el papel real de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud para saber hasta qué punto logran convencer a padres de familia del regreso a clases, que tentativamente se prevé que sea en Enero, y hasta donde están dadas las condiciones en las escuelas, así como el poder creer que se va generar una confianza total, tomando en cuenta las estadísticas del COVID, ya que lo que es cierto es que hay un temor fundado para permitir que sus hijos regresen a las aulas.

Aseguró que ningún padre de familia quiere poner en riesgo la salud y la vida de sus hijos, sin embargo, los maestros consideran que el regreso a clases debe estar fortalecido con todos los protocolos sanitarios e insumos, que es un tema que está generando mucha polémica sobre quien va a generar los recursos para adquirir los insumos para la sanitización de los edificios escolares.

Indicó que más del 90 por ciento de las escuelas están en condiciones insalubres, pues no se ha hecho ningún mantenimiento durante cinco meses.

«Los edificios escolares estuvieron abandonados, hay mucho trabajo, hay que volver a acondicionar los patios, los salones, se necesita sanitizar y fumigar con lo del dengue, hay un verdadero caos por lo de la pandemia».

«Hay maestros que han fallecido de COVID, todos estamos expuestos, por eso el temor de padres de familia y maestros, y se encuentran a la expectativa y dudas sobre el regreso seguro a clases para que los niños estén a salvo».

La pregunta es si será seguro el regreso a clases, muchos padres y maestros desean el regreso presencial de clases, pero la realidad es que sigue habiendo contagios y defunciones y Victoria es uno de los más afectados, el semáforo verde se ve lejano y más lejanas se ven las condiciones de seguridad sanitaria que puedan dar los edificios escolares.

Añadió que además, muchos padres de familia y maestros no toleran ya la educación a distancia, algunos maestros ingeniosos han podido adaptarse a las carencias de los padres de familia, que en su mayoría no tienen conectividad, en un 80 por ciento.

