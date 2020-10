Toallas sanitarias para hombres desata la polémica en redes

MÉXICO.- Recientemente se han dado a conocer las toallas sanitarias masculinas, sí, leíste bien, este artículo de higiene personal ya está disponible en algunas tiendas en línea y farmacias y si bien ya llevan mucho tiempo en el mercado, pocos conocían de su existencia.

De nueva cuenta las redes sociales hiceron viral un objeto, esta vez la toalla sanitaria masculina. Los usuarios señalaron que estos artículos son productos diseñados para la incontinencia y cuentan con gel diseñado para combatir con los malos olores, aunque hay quienes piensan que podrían servir pasa su uso cotidiano.

El usuario Malvina del Olmo compartió una publicación sobre las toallas sanitarias masculinas, explicando su uso, el cual se centra en evitar manchas causadas por los fluidos corporales de los hombres, como orina y semen.

¿Que opinan de las toallas masculinas? Los protectores ligeros para hombres se usan dentro de los calzones para evitar manchas de precum, semen o meados. Muchas marcas los están fabricando, son muy cómodos y no se notan. Quiero 10!! pic.twitter.com/N6QhsANc60

Casi de inmediato el tuit se volvió viral, alcanzando mñas de 7 mil retuits, 14 mil likes y más de 5 mil 600 comentarios.

Y como era de esperarse, dicha publicación desató una polémica donde algunas personas explicaban por qué los hombres no deberían usar este tipo de productos, otras decían que sí son útiles las toallas masculinas y unas más que señalaban que no eran necesarios.

¿Qué opinan los usuarios?

La masculinidad frágil se hizo presente en las redes sociales, ya que como era de esperar, muchos usuarios señalaron que «los verdaderos hombres» no deberían usar este tipo de productos.

Sin embargo, no todos los argumentos estaban centrados en el ‘hate’, ya que algunas de las críticas dirigidas a las toallas sanitarias para hombres señalaban que, al igual que las toallas femeninas, estos artículos podrían ser altamente contaminantes para el planeta.

¿Otra carga de material no biodegradable para el planeta? Honestamente ¿El material es diferente a un pañal o a una toalla higiénica, es biodegradable, es reciclable? ¿Y todo porqué? Porque no quieren calzoncillos ni huevos olorosos…

— Juan or Die (@juandiegoquetal) October 7, 2020

Las mujeres ya van por la copa menstrual precisamente para no dejar tantos residuos. Opino que guardes la pija adentro de un frasco y después te subas el calzón

Además, otras grupo de personas mencionaron que el verdadero propósito de las toallas masculinas es para ayudar a hombres con incontinencia (que de hecho ese es el uso principal señalado en el empaque de este producto).

Un momento ignorantes eso le da dignidad a miles de hombres de la tercera edad a la que creo que muchos de uds no llegara, la incontinencia no perdona y me extraña que lea a médicos opinando de forma burlona. Tantita madre.

— Choyerlady 🐍 (@JessicaOnorwame) October 6, 2020