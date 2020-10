Fútbol: Su amigo fiel

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- “Abandoné el fútbol, pero el fútbol nunca me abandonó” eso resume la historia de Luis Gerardo Alvizo Silguero, mejor conocido como “El Chino”. Como dice el dicho «Lo que es para ti, ni aunque te quites’ así lo ha demostrado la vida de Gerardo.

Originario del ejido el Chamizal, municipio de Güémez, Tamaulipas, poblado que está a unos 20 kilómetros de la capital; creció en su rancho entre caballos y una pelota de béisbol, todo para complacer a su abuelo que tanto amaba ese deporte.

Pero el destino no quería que Gerardo fuera parte del Rey de los Deportes, el camino estaba hecho para estar siempre de lado del fútbol y eso pasó, gracias a un tía, quien la hizo de visor y notó algo especial en él cuando lo observó jugar con la famosa número cinco.

«Mijo se ve que para esto si tienes talento», fueron las palabras de su tía, quien fue la primera en destacar y descubrir su talento; en ese punto, comenzó todo. Un camino lleno de obstáculos, retos, buenas y malas decisiones, pero siempre acompañado de esa pelota la cual le ha dado tantas alegrías, con la que ha marcado una cantidad inmensa de goles, pero sobre todo, le ha dado la oportunidad de hacer amistades y experiencias que jamás olvidará.

Sorprendió en Victoria

Tras el descubrimiento de su tía, decidieron llevarlo a la capital con permiso de sus padres a una escuela de fútbol. Sin saber absolutamente nada del balompié, se dejó guiar por el instinto que traía -tal vez- en la sangre, ese instinto que lo ha caracterizado por ser un verdadero cazador de goles.

«Empecé a entrenar y los profes me vieron muchas cualidades y me dijeron que era posible que sobresaliera más que otros niños. Que le echara ganas y podía llegar lejos, mi primer temporada que jugué ahí ni siquiera sabía aún que era una posición de fútbol, no sabía que era delantero, portero, defensa, solo me dijeron vas a jugar de centrodelantero y pregunté inocentemente que qué tenía que hacer, ‘tu nada más mete goles’ y así empecé a jugar fútbol» recordó.

Con un desconocimiento total, pero con muchas ganas de sobresalir, divertirse y con el destino a su favor, Gerardo fue la novedad de su primer torneo de Copa UAT, y cómo no serlo si en su primera temporada anotó 150 goles. El niño que apenas había conocido el deporte más bonito del mundo, ya era el delantero más temido de la ciudad en su categorías.

“Todos los equipos me hablaban que si jugaba con ellos pero como te digo yo no sabía mucho de fútbol, yo solo anotaba goles y disfrutaba mucho eso”. comentó entre risas.

Tras destacar a nivel local, participó en un torneo estatal en el cual perdieron la final ante Tampico, pero hubo quien lo observó y le dio la oportunidad de representar a Tamaulipas, fue el Profesor Miguel Mendoza, quien antes había descubierto a jugadores como Rodolfo Pizarro, Juan Portales, entre otros.

Gerardo le guarda mucho cariño, ya que fue quien lo llevó a hacer unas visorias con la selección y se ganó su lugar, “yo no sabía que era un torneo representando al estado, ni mucho menos viajar a otro lugar, a otro estado, pero me dio la confianza y me quedé. Ahí fue donde empecé a destacar más en lo futbolístico.”

Con la selección estatal consiguió un campeonato en la Olimpiada Nacional 2012 en Guanajuato, misma en la que quedó campeón goleador y empezaron a llover las propuestas.

El miedo lo venció…

Sus goles a nivel estatal y nacional, no pasaron desapercibidos, visores rodeaban y llenaban de llamadas a Gerardo, quien no entendía mucho del tema, pues él solo disfrutaba el fútbol con sus amigos y compañeros.

“Los visores de muchos equipos de la Liga MX hablaban con mis papás y ahí fue cuando ellos también ya se empezaban a imaginar que si iba a poder ser futbolista profesional porque no te miento equipos como América, Pachuca, Tigres, Rayados y Guadalajara estaban interesados en mí, querían que estuviera en sus fuerzas básicas”.

‘El Chino’ tenía en sus manos el sueño de cualquier niño o joven. La oportunidad de poder ir a fuerzas básicas de un equipo de Primera División, estaba cerca, era de él, pero la dejó ir. El miedo, la incertidumbre le hicieron una mala jugada, él acepta que en ese momento estaba mal orientado y terminó por declinar las invitaciones.

“Yo no sabía que era un equipo de primera división, mucho menos fuerzas básicas, no aproveché esas oportunidades por no estar bien orientado, no dimensioné lo que estaba viviendo”, aceptó.

Aún y con su negativa, Pachuca era insistente, el mejor equipo de fuerzas básicas, sabía que en el tamaulipeco había un diamante que podían pulir. “Tenía 12 años me hablaban y me hablaban, ellos estaban interesados en mi porque gracias a Dios en la Olimpiada quedé campeón goleador. Tenían un torneo en Korea, se llamaba la Copa Danone y me llamaron para invitarme a jugarlo con ellos”

A sus 12 años era difícil salir de casa y existía el miedo a lo desconocido y por más que insistieron, Gerardo no se rindió en su postura y para sorpresa, no acudió al torneo, “me emocioné pero después dije que voy a hacer yo tan lejos, o sea yo no me imaginaba en otro país, sin mis papás. Le repito, fue falta de orientación, por miedo a lo desconocido, por no saber cómo iba a ser, como iba a vivir, rechacé esa oportunidad, tenía 12 años yo no me imaginaba lejos de mis papas”, recalcó con la voz entrecortada.

Y es que ese goleador y jugador imparable en el campo, fuera de la cancha era casi todo lo contrario, sensible, noble y cercano a su familia, amante de su rancho, hogareño, tanto que un torneo, el primero al que viajó llegó hasta las lágrimas: “no te miento, hubo ocasiones que iba en el camión y me hacía el dormido, pero realmente estaba llorando, extrañaba mucho mi casa, mi familia”.

Tiempo después, a sus 16 años el fútbol lo llamó de nuevo, esta vez era el equipo de Tigres quien lo quería en sus fuerzas básicas, aceptó y realizó el viaje, no duró mucho tiempo, de nueva cuenta el miedo a estar lejos de su casa, del rancho se hizo presente, “agarré mis cosas y me regresé a casa, pensando en el camino si me había equivocado o no en tomar esta decisión pero ya lo había hecho”. dijo el tamaulipeco.

Hoy considera que no aprovechó las oportunidades porque no sabía lo que era estar solo, lejos de casa, lejos de su familia.“No pude estar lejos de ellos, no me animé”, indicó.

Abandonó el fútbol

Justo después de regresar de tierras regias, Gerardo Alvizo tomó la decisión de dejar el fútbol profesional, no fue por falta de oportunidad ni porque deseara no jugar más, fue porque no quería sentir que molestaba a sus padres en el tema económico, porque notaba que ellos hacían un esfuerzo para que él pudiera asistir a sus entrenamientos.

“Tomé la decisión de dejar el fútbol profesional porque yo no soy de ciudad Victoria, soy de un ranchito de acá de Güemez y se me complicaba ir y venir, yo veía que mis papás hacían un esfuerzo extra y pensaba mucho, yo me sentía como que mis papás tenían que hacer un extra para que yo fuera, para comer allá, para ir a la escuela y yo sentía en mi que a lo mejor como que los estaba obligando a que se esforzarán más, fue ese factor, lo económico, no quería que mis papás batallaran por mi”. platicó emotivamente.

A pesar de decirle adiós al fútbol profesional, el fútbol siempre encontraba manera de volver, y esta vez lo haría en el amateur, “jugaba acá en el ejido Chamizal, de donde soy, con mi familia, con mis amigos de aquí del rancho, también con equipos de Victoria como Dimada que me ha respaldado también, y debo mencionar que conocí personas increíbles que siempre me insistían en que volviera, en que ellos me apoyarían con lo que necesitará”.

Eran muchas las personas que le insistían en que volviera a jugar profesional, porque veían en él un talento nato. Alvizo mencionó que la decisión de volver se vio influenciada gracias al profe Raul Pérez que siempre lo buscaba para que no abandonara por completo el fútbol. “Le agradezco muchas cosas porque él ha sido de las personas que me han empujado a seguir y apoyado en lo futbolístico y en lo personal… creo que gracias a él regresé y gracias a él estoy echándole ganas otra vez en lo profesional”. comentó.



Su regreso

El fútbol nunca lo abandonó. ‘El chino’ recuerda muy bien cómo fue su regreso al balompié profesional. “Fue muy inesperado porque yo estaba jugando un torneo que se llama la Champions (amateur), recuerdo que terminé de jugar y se me acerca el profe Raúl y me dice que regrese, que vaya a una visoría de Correcaminos, del primer equipo cuando estaba el profe Reynoso, me dijo que me presentara un domingo a las 11 de la mañana”. Y así fue se llegó el día y sin pensarlo dos veces daba gracias a Dios porque llegaría una oportunidad más para poder continuar con su sueño de alcanzar el fútbol profesional.

Alvizo comentó que cuando le dieron la noticia sintió una satisfacción que hace mucho no sentía, porque creía que después de haber dejado ir tantas oportunidades, tal vez ya no se le presentarían. A pesar de no ser llamado al primer equipo, lo invitaron a formar parte de la Liga Premier (segunda división), “de estar jugando en torneos amateurs, llegar a la segunda División es un logro para mi” recordó con emoción. Y aquí aplica el dicho “cuando algo es para ti, ni aunque te quites”.

Eliminan fuerzas básicas

En Abril se da a conocer que la Liga de Ascenso MX deja de existir, para darle inicio a la Liga Expansión Mx, y con ello se eliminarían las fuerzas básicas de los equipos participantes en la división. Luis Gerardo sintió que había terminado su carrera futbolística una vez más. “Cuando se da la noticia de que cambia el formato de la liga de ascenso a la liga expansión mx yo veo que publican que las fuerzas básicas dejarán de existir y obviamente entró la incertidumbre de que iba a pasar conmigo, yo pensé que ya se había acabado mi carrera del fútbol otra vez, la verdad si me dio sentimiento porque realmente le estaba echando ganas”. mencionó.

Pero otra vez, el fútbol no lo abandonó. Un día sin esperarlo Gerardo Alvizo y otros compañeros más fueron agregados a un grupo de WhatsApp con asunto ‘entrenamiento CEFOR’ lo primero que pensó el tamaulipeco fue, “creía que nos iban a buscar acomodo en algún equipo” pero después al indagar un poco más en el grupo se sorprendió con lo que vio, “en ese grupo estaban jugadores del primer equipo de correcaminos y pues yo no sabía que estaba pasando, yo no entendía porque estaba en ese grupo. Ya en la tarde hablé con el preparador físico y me dijo que iba a estar con el equipo de la liga de expansión”. recordó.

Asegura haber sentido una adrenalina y una emoción inexplicable pero como aún sabía que tenía que ganarse un lugar en el plantel, decidió únicamente contarle a su familia “fue una emoción muy grande que yo no me esperaba, me cambió la vida, de estar jugando hace unos meses aquí con mis amigos, después en semiprofesional y ahora ya en un equipo profesional. Es muy diferente. Para mi fue algo muy bueno”.

Debut en Correcaminos

Después de días de entrenamiento, de haberse ganado un lugar en la plantilla oficial de Correcaminos para la Liga Expansión Mx, de experimentar diferentes emociones por todos los cambios que vivía, se sentía como si estuviera soñando despierto, “se camina y se siente muy diferente. El ver que te llevan tus zapatos, te acomodan tus cosas en tu lugar, en que te limpien y que te den todo, jugar en un estadio, es muy diferente y cambia todo. Desde ahí dije estoy soñando, estoy viviendo algo muy diferente a lo que vivía anteriormente”. platicó con emoción.

Llegó la jornada 1 del GUARD1ANES 2020 (AP2020) y con ello la primera convocatoria para un partido oficial con el equipo naranja, el rival era Pumas de Tabasco, recuerda haber sentido algo “inolvidable, el primer llamado donde aparece el nombre Luis Gerardo Alvizo Silguero fue muy significativo”. Recuerda que estando en la concentración recibió muchos mensajes, como nunca antes, “todos me decían que mañana podría ser el día en que debutara, que le echara muchas ganas. Que aunque me dieran 1-5-10 o 15 minutos demostrara que tengo que estar en el equipo”.

Lamentablemente Gerardo no tuvo su debut en la primera fecha aunque él dice que para él, “el hecho de estar en la banca es algo muy significativo”.

Para la segunda jornada volvió a aparecer su nombre en la convocatoria, esta vez sería el primer partido con el primer equipo de Correcaminos que jugaría fuera de la capital tamaulipeca. La emoción fue la misma, pero con ganas de que en este partido por fin se diera su debut. Menciona que desde que se subió al camión “ya sentía todo muy diferente” recuerda haber publicado una historia en sus redes sociales donde aparecen “jugadores como El Toro Morín, Sigales, futbolistas reconocidos del primer equipo” y eso lo hizo sentir muy bien, pues son jugadores que él admiraba y hoy ya estaba siendo considerado al igual que ellos. Llegan a Celaya, el trato en el hotel menciona “es muy diferente, la gente nos ve como yo veía a los futbolistas que admiraba”.

Miércoles, 25 de agosto, jornada 2 ante Celaya. Arriban al estadio Miguel Alemán Valdés, “todo era muy especial y mucha felicidad” era su primer partido viajando con el equipo. Comenta haber sentido “adrenalina desde que pisó el césped” sabía qué “aunque fuera un segundo mi familia, mis amigos, gente que creyó en mi me estaban viendo en la televisión en un partido oficial”.

Últimos minutos del partido, Luis Gerardo continuaba realizando el calentamiento. Roberto Hernández lo llama para que por fin hiciera su debut. No olvida lo que le dijo, simple y contundente “haz lo que sabes hacer” Alvizo, en ese momento comenzó a recordar todo por lo que había pasado “Llevé el tarjetón al arbitro y se me vinieron a la mente todos los recuerdos, todo lo que he tenido que sacrificar para llegar hasta este momento, recordé como en muchas ocasiones quise dejar el fútbol y hoy estaba a nada de debutar en un equipo profesional.” mencionó con emoción.

El partido terminó, lamentablemente se perdió pero ‘el chino’ había debutado, recuerda que sus compañeros lo felicitaban y él no entendía que estaba pasando, “hasta que ya después veo al estadio, veo a jugadores que yo veía en la televisión jugar con el Celaya, veo a mis compañeros y entonces ahí ya fue cuando agarré la onda, tenía ganas de llorar y de reírme, a la misma vez pero de felicidad entonces fui con un amigo que también debutó Gael Bocanegra y nos abrazamos felices porque lo habíamos logrado, debutar en un equipo profesional”.

Con una emoción muy grande cuenta que lo primero que se le vino a la mente era correr a checar su celular para ver los mensajes de su familia, de sus amigos, de gente que había creído en él. “No te voy a mentir, en el autobús si me daban ganas de llorar de felicidad porque logré debutar en un equipo profesional, aunque sé que me queda mucho tiempo por recorrer en lo futbolístico pues para mí este fue un momento que nunca voy a olvidar y un orgullo para mi”. Y cómo no, si después de haber creído que su carrera ya había terminado en distintas ocasiones, después de haber sacrificado tantas cosas hoy por fin empezaba a dar resultados. “Sobre todo por qué recordé todo lo que dejé, todo lo que sacrifiqué, es ahí cuando me di cuenta que todo esfuerzo y todo sacrificio tiene su recompensa, lo logré gracias a Dios, aunque se que me falta aún mucho por recorrer”.

¿Te arrepientes?

Se le preguntó si se arrepiente de no haber tomado las oportunidades de estar en fuerzas básicas de un equipo de primera división y contestó sinceramente, “Sí, hay veces que si me arrepiento, hay veces que me pongo a pensar en que hubiera pasado conmigo si hubiera aprovechado las oportunidades de Pachuca, de Tigres, de America o de Guadalajara. Que hubiera sido de Gerardo Alvizo si hubiera permanecido en las fuerzas básicas de un equipo de primera división. Si me arrepiento porque creo que con mi fútbol que tenía,me hubiera dado para algo más”. Sin embargo es consiente de que “los tiempos de Dios son perfectos y el sabe porque hoy estoy aquí”.

Que sigue para ‘El chino’ Alvizo

Gerardo Alvizo, a sus 20 años tiene muchos sueños por cumplir. “Siento que todavía tengo tiempo mi meta a corto es seguir en el equipo, mantenerme, jugar, tener más minutos y ser convocado; a medio plazo es jugar, ser el centro delantero titular y a largo plazo ser el jugador referente del equipo, el goleador del equipo, y porqué no, ir mas arriba, salir de aquí y jugar con el America, como siempre lo he soñado”.

Luis Gerardo Alvizo Silguero sigue siendo el mismo de antes, de corazón noble, humilde y muy trabajador pero ahora con una madurez y una mentalidad que antes no tenía, consiente de ello menciona que si pudiera decirle algo al Gerardo de años atrás sería:

“Que se equivoco, que la regó, que hizo las cosas sin estar bien orientado, porque hoy que ya se que es todo eso, se que se equivoco pero en ese momento estaba acostumbrado al rancho, nunca me imagine viajar, nunca imagine salir de casa. Creo que tomo una mala decisión pero también se que los tiempos de Dios son perfectos y por algo estamos aquí.

Hoy el tamaulipeco lo tiene claro, no piensa rendirse, no dejará ir, esta, que quizá podría ser su última oportunidad en el fútbol profesional. “Voy a llegar lejos con la ayuda de Dios y voy a seguir trabajando para no decepcionar a los que creen en mí y para que vean que si voy a ser alguien en esta vida”. y le dice al Gerardo Alvizo de 5 años adelante “Que gracias por todo lo que trabajó, por no rendirse, se ganó lo que hoy tiene.” Y eso lo veremos en cinco años… tiempo en el que seguramente ‘el chino’ alcanzará grandes logros porque su esfuerzo, dedicación y trabajo lo respaldan.

Juego de palabras

Conoce qué significado tienen estas palabras para Gerardo Alvizo

Futbol- Trabajo

Gol- Tiro

Pasion- Futbol

Sueño- Futbolista

Familia- Todo

Defecto- Enojón

Virtud- Goles

Idolo- Papá

Hobby- Caballos

Por ARANTXA GARZA