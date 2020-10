Trump realiza primer evento público después de contagio

ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump realizó este sábado su primer evento con público desde que fue diagnosticado con COVID-19.

«Antes que nada, me siento increíble. ¿Cómo se sienten ustedes?», dijo a las personas reunidas en el jardín sur de la Casa Blanca.

«Quiero agradecerles a todos por las oraciones», dijo desde un balcón a cientos de invitados. Trump llegó con una máscara y se la quitó antes de hablar.

«Mediante el poder de la ciencia y la medicina estadounidenses, erradicaremos el virus de China de una vez por todas», afirmó.

Los comentarios de Trump tocaron varios de sus temas habituales en el discurso, incluidas las sugerencias de fraude electoral. Los comentarios duraron unos 18 minutos, un tiempo muy corto en comparación con los típicos discursos de campaña del mandatario.

La aparición fue diseñada para mostrar que el presidente se ha recuperado de Covid-19 y está listo para reanudar el trabajo y su carrera contra el nominado demócrata Joe Biden.

No obstante, Trump apareció sin la certificación de sus médicos de que ya no es contagioso, y a pesar de que la Casa Blanca no ha publicado una actualización formal sobre su recuperación desde el pasado jueves.

Aún así, el presidente se sentó durante al menos tres horas dando entrevistas de radio y televisión de manera remota con personalidades de los medios conservadores el viernes, y se espera que reanude un intenso programa de viajes de campaña esta semana con mítines en Florida, Pensilvania e Iowa.

Trump ha estado ansioso por regresar a los eventos públicos luego de su batalla con el nuevo coronavirus, dicen sus asistentes, una impaciencia que solo aumenta cuando el presidente se queda más atrás de Biden en las encuestas.

El evento del sábado enfatizaba el riesgo de una mayor preocupación entre los votantes sobre el manejo que Trump ha hecho de la pandemia que ha dejado a más de dos docenas de sus asociados cercanos infectados y cerca de 210 mil estadounidenses fallecidos

Después del último evento al aire libre de Trump, una ceremonia en en el Rose Garden el 26 de septiembre para anunciar su elección de Amy Coney Barrett para la Corte Suprema, al menos 11 asistentes dieron positivo al nuevo coronavirus. Si bien la Casa Blanca tenía un régimen de pruebas para detectar casos de virus, pocos invitados usaban máscaras y los asistentes se mezclaban y se sentaban muy cerca unos de otros tanto en interiores como en exteriores.

LIVE: Watch President Trump gives remarks at the White House in his first public appearance since returning from the hospital for Covid-19 https://t.co/H95XdNf9zX

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) October 10, 2020