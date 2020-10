Los mejores alcaldes del país, son del sur de Tamaulipas

Los dos primeros peldaños de la encuesta que realizó la empresa Mitofsky en el mes de septiembre cayeron en la Zona sur de Tamaulipas.

Chucho Nader, alcalde de Tampico, obtuvo el 72.8 por ciento de aprobación de la población y el “vecino del Mar” , Adrián Oseguera, con un 71.1 por ciento de aceptación de la ciudadanía.

Y ninguno de los dos son casualidad, mire en el caso de Tampico, Don Chucho Nader, es un alcalde, que no tiene día de descanso, que se la pasa recorriendo la ciudad y caminando por sus calles para ver las necesidades de la comuna.

Si lo vemos por el lado de las obras que ha hecho en tan solo dos años : terminó el nuevo mercado, más de 311 calles pavimentadas, el recinto ferial, la gestión del parque del Carpintero, el acuario, y muchos proyectos más, es un presidente con ganas de hacer historia por sus resultados y lo está logrando.

Pero también su calidad humana lo ha llevado a ser el mejor alcalde de México, por tercera vez consecutiva, es un alcalde con mucho corazón y ganas de ayudar a los Tampiqueños, ha cerrada filas con su esposa, Aida Feres , quienes están dejando huella con la transformación que le están haciendo a los edificios del DIF Tampico, para dar mejor atención a los sectores vulnerables .

Chucho Nader, ha hecho aún lado hasta sus negocios familiares, para dedicarse noche y día a Tampico, por eso la gente lo quiere y lo respeta.

Su popularidad y aceptación va a la alza , Mitofsky ha realizado encuestas de manera bimestral en el país y en el mes de enero salió con un 64.3, en Marzo con 70.5, después en junio alcanzó el 70.2 y entró a la recta final del año 2020 con un 72.8, manteniéndose por tercera vez en el primer lugar .

Cuando Chucho Nader tomó protesta como alcalde de esta ciudad, hace dos años, dijo que trabajaría “diciendo y haciendo” para lograr un “Tampico Brilla” y un nuevo rostro para esta ciudad, pero se quedó corto, ha superado todas las expectativas.

Es un hecho que la gente quiere que Chucho Nader, siga encabezando el rumbo de esta ciudad, por eso lo están respaldando en su trabajo .

EN SEGUNDO LUGAR: “EL VECINO DEL MAR”

La pasión que Adrián Oseguera ha demostrado tener en estos dos años de administración lo han colocado en el segundo lugar de la encuesta Mitofsky realizada en el mes de septiembre y publicada ayer.

Se ha convertido en el mejor alcalde emanado de Morena en Tamaulipas, que ha logrado avances en esta ciudad y que es un hecho que quiere seguir dándole una mejor calidad de vida a los habitantes de esta comuna.

Se ha empeñado en darle el impulso que necesita la Playa de Miramar, para que sea el principal detonante económico de esta ciudad, sin olvidarse de revivir la zona centro, donde ya se les regresó a los maderenses su identidad con el kiosco de la plaza Isauro Alfaro y las obras que están encaminadas en que esta parte de la zona centro … Vuelva a latir !

La ciudadanía ha demostrado que mantiene la confianza en AOK, por su trabajo diario que ha realizado y por ser uno de los alcaldes que encabezó una lucha de frente contra el Coronavirus : en las colonias, sanitizando, y entregando unas Mega despensas .

Este segundo lugar dentro de la lista de los mejores alcaldes del país, es una muestra de que la raza sabe valorar y reconocer el trabajo que ha hecho durante su administración.

Es un alcalde que tiene muchas ganas de seguir sacando a Madero del atraso que le heredaron de más de 20 años .

LA FOTO DE LOS DESEMPLEADOS DE ALTAMIRA.

Carlos Toral ( a quien se le nota que no le gusta trabajar , por eso anda en la grilla ) y Griselda Carrillo , subieron una foto

face buquera que se tomaron junto con Armando López, los dos ex Diputados y el ex alcalde.

La verdad con esta imagen, no asustan ni a un niño de kínder, digo, por si querían mandar un menaje de “mello”; lo único que generaron es que la raza piense que son un barril sin fondo que no tienen llenadera.

Y se vieron como los tres desempleados, que andan desesperados buscando ver si regresan a la ubre de papá

Gobierno.

Mejor hay que decirles, que se pongan a trabajar !

SE REÚNEN PARA ALMORZAR CFA Y LÍDERES AZULES.

El director estatal del Deporte en Tamaulipas, Carlos Fernández, quien es militante de AN, se reunió con dos figuras importantes dentro del panismo: Javier Morado y Guillermo Parra, los dos representan un liderazgo en este partido, pero además les tocaron vivir épocas donde ser de oposición, no era nada fácil y nunca se rajaron.

Estuvieron reunidos durante la mañana, de ayer, en el “café de la maldad” donde hablaron de fortalecer al partido y de seguir cerrando filas, en un marco de unidad, como lo ha encomendado el jefe de jefes del estado.

El funcionario también aprovechó el tiempo para ir a bolearse los zapatos y dar un recorrido por la comuna, donde saludo a su paso a muchas personas que se le acercaron, mientras que con otras estuvo platicando.

Es claro que Carlos , es un chavo, que quiere ayudar a su natal Madero, desde su trinchera y de esta manera lo ha realizado en estos cuatro años del Gobierno Estatal .

Recuerde : No se vale Chillar !