Decisión tomada: va Miguel en Altamira

Tras los sondeos aplicados, Miguel Gómez Orta es el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Altamira.

La decisión ya está tomada: el diputado local es el abanderado blanquiazul a la alcaldía altamirense en el proceso electoral que ya está en marcha y que tendrá como jornada crucial, el 6 de junio de 2021, fecha en que los ciudadanos acudan a las urnas.

Miguel Gómez Orta se convirtió, en base a su constante trabajo territorial, en el aspirante panista con el más alto posicionamiento para buscar la presidencia municipal.

Durante las últimas semanas, fue evidente que el diputado local aceleró el paso con múltiples recorridos en los sectores populares de Altamira donde escuchó demandas y peticiones de las familias, como fue la queja recurrente contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los altísimos e injustos cobros que aplica en el municipio.

Además, el legislador cuestionó con dureza al gobierno federal y su mayoría morenista en el Congreso de San Lázaro por desaparecer los Fideicomisos con los que se apoyaban las actividades de deportistas, investigadores, científicos y defensores de los derechos humanos, entre otros.

Junto con toda la bancada del PAN en el Congreso del Estado, el diputado local altamirense también criticó el recorte presupuestal que la Federación pretende aplicar a Tamaulipas en 2021. ‘Eso no se vale’, expresó en defensa de los recursos que merece la entidad.

Miguel Gómez Orta será un candidato incluyente, con un objetivo claro desde el inicio: construir la unidad interna y, por supuesto, tender puentes de diálogo con los diversos sectores de un municipio con una dinámica económica y social creciente.

Con todo el respaldo de los vientos del cambio, Miguel Gómez Orta va por la presidencia municipal de Altamira.

‘EL CACHORRO’ EN EL FORO PANISTA DE ALTAMIRA

Luis René ‘El Cachorro’ Cantú y Mariela López Sosa, presidente y secretaria general del comité estatal del PAN, estuvieron ayer por la tarde-noche en el Foro de Consulta Pública realizado en un salón ubicado en la colonia ‘Roger Gómez’ de Altamira.

Ellos fueron recibidos por Fabio Ramos, dirigente de Acción Nacional en la localidad, que ha estado al tanto de cada uno de los detalles de la organización de los distintos foros ciudadanos que contribuirán con la construcción de la plataforma política del blanquiazul en el proceso electoral.

Uno de los temas recurrentes en el foro fue la salud, en buena parte por la problemática de la pandemia, pero también por la inconformidad de la gente porque con la desaparición del Seguro Popular se dejaron de prestar muchos servicios médicos, lo que impacta en la economía de las personas de bajos ingresos.

Otro tema que salió a relucir, muy interesante para impulsar el desarrollo económico local, fue el proyecto de crear infraestructura turística en la Playa Tesoro de Altamira.

Ese es un proyecto que, tras ser liberada una extensión de terreno de la franja federal, con el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) durante el sexenio peñanietista, se quedó ‘en veremos’ por el actual gobierno federal.

En el foro anterior, por cierto, los agricultores altamirenses se quejaron de la carencia de recursos de apoyo al campo. La gente que vive de la siembra y la cosecha vive tiempos desesperantes y se encuentra al borde de la quiebra.

Un ejemplo: Altamira era hace cuatro años primer lugar en producción de soya. Ahora, con el cambio de gobierno federal y con la virtual desaparición de programas para el campo por su política de austeridad, la producción de soya se desplomó.

Todas esas quejas y propuestas de los distintos sectores de la sociedad fueron anotadas con puntualidad por los dirigentes estatales y locales (‘El Cachorro’ Cantú, Mariela López y Fabio Ramos) de Acción Nacional para construir su plataforma electoral 2020-2021.

JOACO PRESENTA SU INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

Joaquín Hernández Correa, diputado local reelecto por el Distrito 20, con cabecera en Ciudad Madero, presentó ayer su primer informe de actividades en la Sexagésima Cuarta Legislatura.

El informe de Joaco fue, como lo hicieron todos los legisladores por las condiciones sanitarias establecidas para afrontar la epidemia, vía digital, con una transmisión a partir de las 11 de la mañana por redes sociales y que se puede consultar a cualquier hora

‘Soy un diputado de acciones y no de palabras solamente’, aseguró el hijo de Joaquín Hernández Galicia en su video-informe.

‘Quiero seguir construyendo junto a los maderenses nuevos proyectos’, dijo con clara alusión electoral. ‘Aquí, hay Joaco para rato’, remató el diputado local. ¿Qué tal?

LA ARDUA LABOR DE AÍDA FERES EN EL DIF JAIBO

Una nueva Casa Club del Adulto Activo, ubicada en la colonia Las Americas, fue inaugurada ayer por la presidenta del sistema DIF de Tampico, Aída Feres de Nader, acompañada por su esposo, el alcalde Jesús Nader Nasrallah.

Esta es la quinta Casa Club para adultos mayores que abre sus puertas en la actual administración municipal. Al inicio de esta gestión, solo existía un centro de este tipo.

‘El propósito es dar a nuestros abuelitos, una atención y tiempo de calidad’, afirmó Aída Feres, cuyo labor ha sido ardua y productiva al frente del DIF porteño.

Y PARA CERRAR…

En días pasados, en visita por tierras jaibas, Edgar Melhem, presidente estatal del PRI, destapó al empresario Ricardo Mora como aspirante a la alcaldía de Tampico.

Sin embargo, Ricardo Mora no quiere ser candidato a la presidencia municipal porteña. Eso debe quedar muy claro: no quiere.

Tal vez acepte participar para otra posición, pero a la alcaldía no quiere.