Profeco: También hay jamones engañosos

MÉXICO.- De acuerdo con la Profeco, algunas marcas de jamón disponibles en el mercado mexicano utilizan carne recuperada mecánicamente de los huesos e ingredientes no cárnicos como soya, almidones o féculas de papa, maíz y chícharo.

A través de la Revista del Consumidor, la Profeco señaló que el jamón de cerdo y pavo de la marca Galy incumple el porcentaje mínimo de cerdo (menos del 55%); el jamón Virginia de pavo de la marca Lala Plenia no indica en el etiquetado el porcentaje de proteína de soya adicionada, y el jamón de pavo y cerdo de la marca Sparta Cocida no debería usar la denominación jamón ya que contiene pollo no declarado en los ingredientes.

El estudio de la Profeco analizó 44 marcas de las diferentes clasificaciones comerciales y determinó su calidad sanitaria de acuerdo a las normas NOM-213-SSA1-2018 y NOM-158-SCFI-2003.

Incluso, algunas marcas distribuyen jamón que no cumple con la norma vigente, por lo que se pueden considerar como ‘alimentos engañosos’:

-El jamón de pierna de Parma Campestre contiene fécula

-El jamón Virginia de pavo de la marca Cuadritos no cumple con el porcentaje de proteína libre de grasa

-El jamón Virginia de pavo de Parma Sabori no cumple con el 25% de reducción de sodio

-El jamón Real Pierna de San Rafael contiene almidón

El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, consideró que es gracias a la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad que se abrió una “nueva puerta” en la defensa de los derechos de los consumidores.

“Estamos, por primera vez, por parte de la Secretaría de Economía en apoyo a la Profeco y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, ante la aplicación de la nueva Ley” en la materia, dijo el titular de esta dependencia durante su participación en la sesión plenaria de inauguración virtual de la ExpoANTAD & Alimentaria México.

“La aplicación histórica de la Ley de Infraestructura de la Calidad nos permite abrir una nueva puerta en la defensa de los consumidores”, añadió Sheffield Padilla.

El martes, la Secretaría de Economía decidió suspender la comercialización de algunos productos denominados como “queso” y dos “yogurt natural”, por incumplir las Normas Oficiales.

