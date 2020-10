Trump: ‘La única persona más famosa que yo es Jesucristo’

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró durante una manifestación de simpatizantes en Greenville, Carolina del Norte, que la única persona más famosa que él es Jesucristo:

Donald Trump: Jesus Christ is the most famous person in the world! @realDonaldTrump #CatholicsforTrump pic.twitter.com/uJH5z3jAnR

— Sachin Jose (@Sachinettiyil) October 15, 2020