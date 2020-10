En Oaxaca encarcelan a perro pitbull

OAXACA.- La Red de Animalistas Unidos dio a conocer que autoridades de la comunidad de San Cristobal Lachirioag, en Villa Alta, Oaxaca, encarcelaron a un perro de la raza pitbull para sacrificarlo sin ningún motivo aparente.

El aviso publicado en redes este viernes exige al presidente municipal de San Cristobal Lachirioag, Sebastián Méndez y al síndico José Miguel, que entreguen al perro pitbull; mismo que, según se apunta, solo está enjaulado por ser “peligroso”.

“No hizo nada, solo que estas personas odian a los perros. Envenenan a los perritos que deambulan en la calles y hasta a los de las casas. Son unos salvajes, primitivos, infames, malnacidos”, reza la publicación en Facebook

La organización detalla que el can fue detenido desde hace tres días, tras escaparse de la casa de su dueño en esta comunidad. Desde entonces, denuncian, permanece sin comida, ni agua en la cárcel de esta localidad que se rige por sistema normativo de Usos y Costumbres.

Asimismo, señalan que el argumento que dieron las autoridades municipales para tenerlo apresado es que por considerar a la raza pitbull como peligrosa, decidieron matarlo; pese a que no cometió ninguna falta no atacó a ninguna persona.

Los activistas exponen que en esa comunidad, sin que exista reglamento para ello, sólo se permite a las familias tener un perro, y si tienen más los envenenan, al igual que a los perros en situación de calle.

Cabe destacar que no es la primera vez que en comunidades de Oaxaca se encarcela a un can en una cárcel municipal. En diciembre de 2018, en San Francisco Lachigoló, un perro fue sacrificado, luego de estar prisionero. No obstante, en aquella ocasión, la causa fue que tras desamarrarse accidentalmente, atacó a una menor que murió a causa de la gravedad de las lesiones.

Lo anterior pese a que Oaxaca cuenta con una Ley de Protección Animal, que precisa en el artículo 414 del Capítulo Segundo, “De la Privación de la Vida”, que se castigará con cárcel de seis meses a cuatro años y con multa de 500 a 1500 días de salario a quien dolosamente prive de la vida a un animal vertebrado.

De acuerdo al apartado III del Artículo 416 de esta misma ley, está permitido que un animal sea sacrificado sólo “por causa justificada y cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos técnicos de la materia”, lo que impide que el perro sea sacrificado de manera arbitraria.

En Mayo del 2019, en esa misma población, San Francisco Lachigolo, otro perro fue encarcelado por atacar a una mujer.

CON INFORMACIÓN DE PACO ZEA