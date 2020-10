CALABAZOS Y CARRIZOS

El PRI puso el ojo en varios municipios, los resultados de las encuestas son halagüeños, pues han suben en las preferencias electorales hasta en 20 puntos en algunos casos, lo que les habla de la oportunidad que tienen de recuperar las alcaldías que perdieron tras las desastrosas dirigencias que antecedieron a EDGAR MELHEM SALINAS.

Una de esas esperanzas fue puesta en Río Bravo, municipio que consideran perdieron a la mala, mismo que era gobernado por el JUAN DIEGO GUAJARDA ANZALDÚA, quien es recordado con cariño por muchos riobravenses.

Reconocen que estaba un poco deschavetado, era un alcalde locuaz, pero no tienen duda de que hizo bien las cosas y si su trabajo es comparado con la labor desempeñada por el alcalde panista CARLOS ULIBARRI, las cosas no tienen punto de igualación.

ULIBARRI es un fracaso, está destinado a la derrota en caso de ser seleccionado por la reelección, pero aún y cuando no fuera así, las cosas no las tienen tan sencillas, el partido azul pierde con cualquier candidato que postulen.

Una de las últimas encuestas serias que nos presentan, es la de la empresa Hora Cero, que señala que si las elecciones fueran en este momento la victoria electoral sería de Morena.

Morena obtiene el 31.1 % de las preferencias por encima del 20.6 % del PAN, pero lo increíble es que el PRI sin que tenga un aspirante a la vista obtiene el 19.4 %.

De los simpatizantes de Morena, tenemos que el 60.7 % quieren a HÉCTOR “El Calabazo” VILLEGAS como su candidato a la alcaldía, mientas que el 43.3% de los panistas se inclinan por RÓXANA GÓMEZ.

Los encuestados colocan una calificación del 4.5 % para la gestión del ULIVARRI, pero el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR recibe una calificación del 7.0.

Anotan en el sondeo que el principal problema que debe de atender el próximo alcalde es la reparación de baches y pavimentación de la ciudad.

En el caso particular de Río Bravo, el PRI tiene muchas esperanzas de recuperarlo, son muchos los porqués no basados en la nostalgia por lo que el presidente del PRI, EDGAR MELHEM puso especial interés.

MELHEM no está de acuerdo en que sus antecesores guardaron silencio ante las anomalías que se dieron para sacar a JUAN DIEGO.

Tanto es su optimismo que proyecta repetir los resultados de Coahuila en Tamaulipas, basados en los gobiernos desastrosos como el de CARLOS ULIBARRI en Río Bravo, un hombre que luchó tanto para llegar, el día que estuvo en el poder se derrumbó. Se veía macizo como el carrizo, pero resulto hueco y quebradizo.

Ojalá y no pase lo mismo con el morenista que lleva el original apodo del “Calabazo” que al igual que los carrizos son huecas y frágiles, se rompen a la primera caída.

En Tampico, la presidenta del Sistema Dif Tampico, AÍDA FÉRES DE NADER pidió atención integral a los adultos mayores, por lo que el personal del Sistema DIF adscrito a las Casas Club del Adulto Activo ubicadas en las colonias Las Américas, Nuevo Amanecer y Esfuerzo Obrero, dieron el servicio de toma de signos vitales, presión arterial y nivel de glucosa.

Mediante este programa se pretende acercar servicios de este tipo a los abuelitos que residen cerca de los inmuebles citados.

“Las abuelitas y los abuelitos son consentidos en esta administración, y queremos que estén bien, por ello además de generar nuevos espacios para su atención y servicio, queremos ofrecerles este tipo de chequeos para que durante este perio-

do de contingencia sanitaria”, señaló.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Por JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ