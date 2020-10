La bajan del avión por toser a pasajeros

CIUDAD DE MÉXICO.- Una pasajera de la aerolínea Easyjet fue expulsada del vuelo de Belfast a Edimburgo, después de que se negó a cubrirse la cara con un cubrebocas.

En un video que ha sido difundido masivamente, se muestra a una mujer gritando «todos mueren», cuando la expulsan del vuelo con destino a Edimburgo por toser sobre otros pasajeros.

La mujer fue escoltada fuera del avión, que todavía estaba en tierra en Belfast, y se le ve sin cubrebocas mientras grita: “Todos mueren, ¿lo sabías? «Si es de corona o no, todos mueren».

Luego tose sobre la cabeza de los pasajeros sentados mientras baja del avión.

EasyJet confirmó que la policía asistió al vuelo EZY481 de Belfast a Edimburgo el 18 de octubre debido a que un pasajero se comportó de manera disruptiva a bordo y se negó a cubrirse la cara, como lo indican las reglas de emergencia sanitaria en todo el mundo.

De acuerdo con las pautas de la EASA, actualmente se requiere que todos los pasajeros traigan su propia cubierta facial para su vuelo, la cual debe usarse durante el embarque y a bordo, excepto al comer o beber.

Los pasajeros reciben comunicaciones claras antes de viajar y mediante anuncios a bordo para asegurarse de que conocen este requisito para la salud y seguridad de todos a bordo. No toleraremos comportamientos perturbadores hacia otros pasajeros y la tripulación.

El video tomado por un compañero de viaje que vio cómo se desarrollaba todo el incidente.

Un portavoz del aeropuerto dijo: “El personal de tierra llamó a la policía del aeropuerto debido a una pasajera molestó dentro del edificio de la terminal aproximadamente a las 16:35 del domingo 18 de octubre. Posteriormente, fue arrestada y actualmente está bajo investigación «.

An Easyjet passenger is thrown off the Belfast to Edinburgh flight this afternoon after she refused to wear a face covering 👀 pic.twitter.com/YwRLNBK8aA

— stephen 🇬🇧 (@LFC_blano) October 18, 2020