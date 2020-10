Redes ‘destrozan’ a mujer que pidió borren a su hijastro de foto

ESTADOS UNIDOS.- Una mamá de Florida logró ganarse las críticas de varias personas por mostrar poco respeto hacia su hijastro.

Y es que la mujer, de nombre Natalie, había acudido recientemente con su esposo, sus dos hijos y el hijo de su esposo a realizarse una sesión de fotos profesionales. Pero después pidió en redes que borran al hijastro de su foto familiar.

Pero lo que nadie esperaba es que después de entregadas las fotos, ella compartiría la imagen en grupos de Photoshop pidiendo ayuda para retirar a su hijastro de la imagen a cambio de 10 dólares.

«Hola, ¿alguien puede quitar al niño del centro? Dispuesta a pagar por cahapp, venmo o zell, 10 dólares. Ya tengo el permiso de la fotógrafa». La razón era que quería una foto «solo con SUS niños».

Las reacciones de los usuarios y la criticaron fuertemente por excluir así al hijo de su pareja.

Imagina tener un corazón tan pequeño. Uno solo puede esperar que la madrastra nunca haga que su hijastro se sienta tan incómodo ocmo lo hace sonar en estos mensajes», fue una de las respuestas.

La captura del mensaje fue compartida por el usuario de twitter @WadeCross, quien mostró que eventualmente la mujer logró su deseo, pues en su foto de perfil ya solo aparecen ella, su esposo y sus dos hijos biológicos.

The lump in my throat after seeing this will never go away :( pic.twitter.com/cPiOLn5STV

— WadeCross (@WadeCrosss) October 9, 2020