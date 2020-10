Huracán Zeta tocó tierra en el norte de Tulum

QUINTANA ROO.- El huracán Zeta, de categoría 1, tocó tierra en el norte del municipio de Tulum, Quintana Roo, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Hurricane #Zeta makes landfall along the coast of the Yucatan Peninsula of Mexico just north of Tulum with estimated maximum winds of 80 mph. Follow the latest information at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/81KUM0oQ5o

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 27, 2020