Ya van siete contagios por COVID-19 en el Senado

MÉXICO.- Daniel Gutiérrez Castorena, senador por Aguascalientes de Morena, confirmó la tarde de este miércoles que dio positivo a COVID-19.

El legislador no ha presentado hasta el momento ningún síntoma de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Continuaré con mis actividades legislativas a distancia y cumpliendo con el aislamiento que recomiendan las autoridades de salud”, informó.

A través de este medio les comunico que el día de hoy me notificaron que he dado positivo a #COVID19, no he presentado ningún síntoma. Continuaré con mis actividades legislativas a distancia y cumpliendo con el aislamiento que recomiendan las autoridades de salud. pic.twitter.com/e0Iip4AkGy

— Daniel Gutiérrez Castorena (@DanielGtzAgs) October 28, 2020