Defraudan en redes con descuentos de licencias

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas, advierte que han sido detectadas varias cuentas de redes sociales que ofrecen, de manera fraudulenta, trámites de placas de circulación y/o licencias de manejo.



El Subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado, Mauricio Guerra Martínez, dijo que de acuerdo a la información con la que se cuenta, estos particulares, a través de perfiles cuya identidad no es posible confirmar, ofrecen tramitar las placas y/o licencias de manejo, realizan el cobro y posteriormente desaparecen o dejan de contestar los mensajes.



«De entrada es importante que la población sepa que la Secretaría de Finanzas no reconoce ningún esquema de tramitadores para los servicios que se ofrecen; todos los servicios que se realizan en las Oficinas Fiscales del Estado son gratuitos, y los contribuyentes sólo deben de pagar los impuestos correspondientes, pero no más»” dijo.



Hizo un llamado a la población a no dejarse engañar por estas ofertas a través de redes sociales, ya que se ha identificado que se trata de una práctica fraudulenta en la que los contribuyentes son engañados.



«Lo mejor que pueden hacer nuestros contribuyentes es realizar personalmente sus trámites, no dejarse engañar por personas que normalmente se esconden en perfiles falsos, y que con mentiras logran obtener su dinero y que no van a recibir a cambio ni una licencia, ni un juego de placas y en su caso serían falsas», apuntó.



Para más información acerca de los trámites sobre la obtención de licencias de manejo o pago de derechos vehiculares, los interesados pueden visitar la página www.finanzas.tamaulipas.gob.mx.

