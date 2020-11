Se quita los pantalones y se los da hombre sin hogar en pleno frío

REINO UNIDO.- Una transeúnte captó esta semana el momento en que un hombre se quita los jeans en plena calle y se los da a un vagabundo que llevaba pantalón corto y temblaba de frío frente a una gasolinera de Wythenshawe, en Manchester (Inglaterra, Reino Unido).

Según relató a Manchester Evening News Courrie Webster, la prometida del hombre, Johny Hindle, la familia volvía de hacer compras navideñas e iban comentando el frío que hacía y cómo no podían «esperar a llegar a casa» para calentarse.

Johny Hindle saw a homeless man wearing shorts outside a petrol station in Wythenshawe, … https://t.co/IC5hBrt8RM via @MailOnline

— Suki (@Belinda555777) October 31, 2020