Construirán dormitorios de 8.5 mdp para militares del Palacio

“La remodelación de cinco alojamientos en Palacio Nacional, para atención del personal destacamentado del 2/o. Batallón de Servicios Especiales de Policía Militar, permitirá garantizar el uso eficiente de los servicios básicos para el aseo personal, resguardo del vestuario, pernocta y descanso”, revela documentación de la dependencia a cargo de Luis Cresencio Sandoval González.

El 2/o Batallón de Servicios Especiales de Policía Militar cuenta con 249 efectivos destacamentados de manera permanente en las instalaciones de Palacio Nacional, donde despacha el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.

“Las Instalaciones que ocupa actualmente el personal del /o. Batallón de Servicios Especiales de Policía Militar no cumplen con las capacidades y funciones para las que fueron construidas, ya que no garantizan su operatividad y por su antigüedad las instalaciones no son las adecuadas”, dice.

Actualmente existe un déficit en la capacidad del alojamiento para hombres y mujeres de la policía militar, por lo que se han empleado casas de campaña en un estacionamiento dentro de Palacio Nacional para pernoctar, señala el documento de la Sedena en poder de Forbes México.

La policía militar tampoco dispone de un área adecuada para el depósito de armamento y equipo, y la que tienen está en un reducido espacio, con bajas medidas de seguridad.

“Derivado del déficit de alojamientos y demanda de los servicios básicos para las mujeres y hombres, permanecerá el riesgo de observaciones por incumplimiento de la normatividad relativa a la perspectiva de género, salud y de construcción; lo que consecuentemente ocasionaría un impacto negativo en el desempeño de sus actividades y calidad de vida”, manifiesta.

El Palacio Nacional todos los días atrae a cientos de visitantes y turistas por sus murales de Diego Rivera y otros recintos históricos.

Por su arquitectura, el Palacio Nacional está catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como un Monumento Histórico desde 1931 y distinguido por la UNESCO en 1987, como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Actualmente el uso y aprovechamiento inmobiliario de Palacio Nacional es muy diverso: actividades gubernamentales como la conferencia mañanera, culturales, protocolarias y diplomáticas.

También es un inmueble que alberga oficinas de la Presidencia de la República y el departamento del presidente, una área para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien tiene la comandancia de la Primera Región Militar. Todas esas son consideradas como instancias de seguridad nacional.

El Palacio Nacional alberga hoy un símbolo tan importante para nuestra Nación como la histórica campana con la que en 1810 don Miguel Hidalgo y Costilla convocó a la libertad, o bien los murales del Patio Central en los que Diego Rivera sintetizó, a mediados del siglo XX, nuestra historia patria.

La Dirección General de Ingenieros de la Sedena dice que el personal de los cinco alojamientos del 2/o. Batallón de servicios especiales de policía militar requiere de alimentación, la cual no se puede llevar a cabo dentro de los dormitorios por cuestiones de higiene, explica el estudio de la Sedena.

Los dormitorios para la policía militar requiere de literas, colchas, colchones, almohadas, fundas, sábanas y gabinetes, además del acondicionamiento del lugar, que incluye trabajos de albañilería e instalaciones hidráulica y eléctrica.

El plan de la Dirección General de Ingenieros es la rehabilitación baños y dos dormitorios para mujeres y dos para hombres, así como baños para incrementar la capacidad para albergar a más policías militares encargados de cuidar las instalaciones.