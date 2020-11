Lady Gaga pide a Donald Trump aceptar derrota

Lady Gaga mandó un mensaje directo a Donald Trump luego de darse a conocer que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales.

La estrella pop asegura que es muy importante que el mandatario acepte su derrota y que la transición sea pacífica.

«Donald Trump por favor conceda. Sé que puede ver cómo Estados Unidos ha sufrido durante estas elecciones y luchó por la presidencia durante 4 años. Por favor, haga su parte en una transición pacífica de poder para que nuestra transición también sea pacífica», mencionó la cantante.

. @realDonaldTrump please concede. I know you can see how America has suffered during this election and fought over the presidency for 4 years. Please do your part in a peaceful transition of power so our transition can be peaceful too. #Election2020

— Lady Gaga (@ladygaga) November 7, 2020