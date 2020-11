TRUENA LA “BARBIE” YAHLEEL ABDALA.

La ex presidenta estatal del PRI, Yahleel Abdala, lleva dos años cobrando como Diputada local y apenas, este fin de semana, regresó a la zona sur del estado, pero NO vino a tocar base con los del tricolor, su visita fue , única y exclusivamente, para “tirar barra” y conocer el nuevo mercado de Tampico, junto con otros legisladores.

Y llegó abriendo plaza, muy guapa la señora, estrenando hasta los zapatos que uso ese día, mostrando que anda en sus nuevos y mejores aires, hubo quien hasta la llegó a confundir con la cantante, Ninel Conde… Seguramente por su melena.

Se nota que Yahleel se olvidó de los priistas, que nada más los uso para no quedarse desempleada y llegar a una legislatura pluri en el Congreso de Tamaulipas, nomás aseguró su nómina y otros tres añitos de vida nice y ahora le está dando la espalda al Partido Revolucionario Institucional y a su

gente.

Gracias al PRI fue Diputada Federal, después fracasó como candidata a la Senaduría, nadie le creyó toda sus bolas de mentiras que dijo en campaña.

Y ahora que logró su cometido de llegar a este cargo público, ha “mordido la mano” que le ha dado de comer desde hace más de 12 años, por eso hay varios priístas de hueso colorado que la quieren agarrar a tomatazos, por solo llegar a servirse y a ver por sus dientes.

Es una Diputada Barco, que se ha preocupado más por jugarle competencias a la muñequita de fantasía “Barbie” que por dar resultados a su partido, es un “cero a la izquierda” su desempeño en este Congreso, ella cree que ser “levanta manos” es todo lo que se hace como integrante de la cámara para desquitar su sueldo por más de 120 mil pesos.

Y sobre todo esto se le cuestionó en su visita de cotorreo que hizo a Tampico y desde la primera pregunta sobre cada uno de estos señalamientos, la señora … “tronó” , se enojó, y aplicó la muerte del “tlacuache”… Y no contestó la

Mayoría de las preguntas .

La legisladora , Abdala, tiene a todos sus Santos de cabeza, esperando que los panuchos la inviten de candidata externa a la alcaldía de Nuevo Laredo, pero tal parece que no se le cumplirá su sueño y muy pronto pasará a ser parte de la banca de los desempleados.

Y ojalá que el PRI se fije muy bien en el 2021, para no darle cuerda a políticos “chapulines” y traidores, como Yahleel Abdala.

DE FIESTA EN LA SAUCE, POR OBRA DE CHUCHO.

No hay mejor ejemplo de que un Gobierno está atendiendo y resolviendo las demandas de la población, que las muestras de cariño que ayer recibió el alcalde, Chucho Nader, de parte de los habitantes de las colonias Pescadores, Ramos y Cambell por la pavimentación de la calle Clavel.

Una calle que estaba totalmente destruido, llena de piedras, donde se reubicaron instalaciones de la CFE para darles este regalo a la población vecina de esta arteria.

Ayer se realizó su entrega y fue toda una fiesta, había muchas caras de alegría, además ( cuidando las medidas sanitarias ) el alcalde los agasajó con una taquiza, hasta piñata y bolsitas de dulces para los niños .

Quedó de lujo la calle Clavel, siendo la cuarta bajada que comunicará a la Pescadores con la Avenida

Hidalgo.

THE PARTY C & M.

El director estatal del deporte, Carlos Fernández, no ha dejado de trabajar “Con fuerza” , y estuvo entregando apoyos a palaperos de la playa de Miramar, que se han visto golpeados por la

pandemia .

Como Enlace COViD en Madero ha estado al pendiente de los sectores vulnerables, detectando cada una de las colonias que tienen alguna necesidad , por eso gestionó apoyos alimentarios.

Carlos Fernández no ha bajado ni por un segundo la guardia, mientras “otros” pierden el tiempo con sus cortinas de humo, el funcionario estatal sigue visitando a familias para escucharlos y atenderlos .

CFA ha demostrado que va en serio y que es el “Bueno”, mientras los “cartuchos quemados” buscan regresar a sus andadas.

Por cierto, ayer dio un gran paso en su vida, al contraer nupcias con Mariana, juntos pronto estarán dando un segundo paso para buscar que… Madero logre resplandecer.

AVANA MIGUEL GOMEZ RUMBO A LA ALCALDÍA.

El Diputado local, Miguel Gómez Orta, se mantiene firme a la candidatura para la presidencia municipal de Altamira.

Su trabajo que ha realizado en campo con la ciudadanía, pronto le rendirá frutos .

Recuerda : No se vale Chillar !

Por MARIO PRIETO