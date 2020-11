Debe castigarse a ex alcalde de Madero si cometió errores: PAN

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Al ser cuestionada sobre las presuntas anomalías en la administración de Andrés Zorrilla Moreno, la secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Mariela López Sosa ,afirmó que si el señor cometió errores debe castigarse.

Al acudir a un foro de consulta en las instalaciones del Comité Municipal del PAN, dijo que acudió para escuchar a los representantes de los medios de comunicación «y no que ustedes me estén preguntando sobre el tema electoral, aunque ha iniciado formalmente no es el momento, yo no vengo a promocionar el voto».

Al terminar su intervención agregó que esperaba que le «hayan dejado su propuesta y no solamente haya sido el almuerzo. Si me van a preguntar de mi vida personal es pública y desde hace varios años».

Reconoció que el partido tiene responsabilidad por haber aceptado que el ex mandatario llevara el logotipo, «no puedo hablar por otras personas, es cierto que el partido representa a una persona, pero cada persona tiene principios y valores».

«Yo también fui alcaldesa de Xicoténcatl, si el señor cometió errores que se castigue, que se haga lo que se deba hacer, tenemos una responsabilidad porque nosotros aceptamos de que llevara este logo impreso, pero lo tendrán que llevar las instancias correspondientes, pero lo que es como persona uno confía en la persona en que uno está votando».

Por Oscar Figueroa