Protestan contra ITAVU en Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Habitantes de la colonia Monte Los Olivos antes Eugenio Hernández Flores de Altamira, se manifestaron, asegurando que en ITAVU no pueden tramitar su carta de asignación y avanzar en su trámite de escrituración

Pasadas las nueve de la mañana, se instalaron en la explanada de la presidencia municipal de Altamira, pidiendo que las autoridades de ITAVU los escucharan para solucionar su problema, ya que dijeron son 46 familias las afectadas.

“Queremos tramitar la carta de asignación en ITAVU, pero no la dan porque no tenemos el recibo de agua y el recibo de agua voy a tramitarlo para que me hagan el contrato y me piden el número oficial; voy a tramitar el número oficial y me dicen que necesito la carta de asignación” señala la señora Guadalupe Barrón quien tiene 13 años de vivir en esta colonia.

Explicó que a partir del mes de junio de este año empezaron a realizar sus pagos y entregaron la cantidad de 3,000 pesos que les pidieron .

Por su parte las señoras Ana Delia Tiburcio Morales, Rosario Vidal y Ana Verónica Cano Hernández quien habita en la calle Juan Genaro de la Portilla señaló que ellas ni siquiera tienen la red de agua potable y están trabados por todos lados, pues las dependencias se avientan “la pelotita”.

“Nosotros no tenemos agua, tenemos que acarrearla y pedirla a los vecinos, les decimos que se vayan un día a vivir ahí, que se pongan en nuestro lugar porque no tenemos ni agua, ni luz”.

Fue al filo de la una de la tarde que se presentó personal del ITAVU, para dialogar con los vecinos y solucionar esta situación, acordando levantar el plantón.

Por Silvia Mejía Elías / La Razón