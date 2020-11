Tienda en línea vende computadora en $50

MÉXICO.- A partir de lunes 09 de noviembre en la república mexicana se inició el Buen Fin 2020; con ello, cientos de ofertas se han presentado en prácticamente todas las tiendas. Los establecimientos no han duda en lanzar sus mejores promociones para atraer a los clientes. Sin embargo no todo ha resultado tan satisfactorio, al menos no para Office Depot.

La mencionada tienda publicó en su tienda en línea la sorpresiva e impactante oferta de poder adquirir una computadora por tan solo 50 pesos.

¿El precio se debió a una gran oferta o a un error? La empresa, desde su apllicación móvil, rebajó una computadora de escritorio que inicialmente tenía un costo de 22 mil a tan solo 50 pesos.

Con el precio anunciado como «exclusivo para internet», ha generado toda clases de dudas entre los consumidoes, mismo que se preguntan si el costo es una estafa.

En medio de estos comentarios destacan algunos que piden el link para aprovechar el que apunta a ser un error.

Lo cierto es, que durante el Buen Fin, existen diversos casos de ‘error de dedo’, puntuación en los precios o cantidad de productos prometidos por cada compra. Lo cual generá impresionantes ofertan pero sin duda, una gran pérdida monetaria para las empresas, y es que en tal casos, los consumidores, ante un error de esta naturaleza no se limitan a comprar una sola pieza.

Evita ser víctima de fraude en Buen Fin 2020

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pidió a los consumidores que en este Buen Fin 2020 comparen precios y revisen las páginas web oficiales de las tiendas para evitar ser blanco fácil de los estafadores durante sus comprar en línea.

La Profeco dio una serie de recomendaciones para que los clientes se sientan protegidos al comprar en línea en este Buen Fin 2020:

Verificar que el sitio de internet sea seguro, para esto, deben aparecer las letras “https” en la barra de estado, un candado y un certificado vigente. Se recomienda conservar tus comprobantes para cualquier aclaración.

Que te indiquen los términos y condiciones de compra

Que te ofrezcan un medio de contacto para reclamaciones y aclaraciones

No utilices equipos compartidos, no sabes si tienen instalados los programas antivirus o si están actualizados.

