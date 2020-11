Andrea Escalona ingresa de emergencia al hospital

MÉXICO.- Andrea Escalona fue presuntamente ingresada de emergencia a un hospital de la Ciudad de México pues no podía respirar, según narra la cuenta de YouTube Argeünte TV la conductora presentaría síntomas graves de Covid-19.

Hasta el momento no hay una información oficial; sin embargo, el medio de YouTube asegura que la hija de la fallecida Magda Rodríguez no aguantaba el dolor de estómago, además de no poder respirar. Después de varios estudios le dijeron que no tenía nada grave.

«Ingresa al hospital, la revisan, le hacen muchos estudios, y finalmente le dicen que no tiene nada. Le avisan a la producción de Hoy y todo sale bien. Solo le encontraron algo en la garganta y en la nariz, pero no sé que sea, y ya», afirma Dael Quiroz.

Después de dos ocasiones, en las que aseguró que tenía dificultades para respirar aseguró que ya sabía lo que le pasa, dice estar embrujada por lo que pidió a los brujos, videntes, etc que han estado en Hoy la ayuden a salir de la racha de mala suerte que tiene.

