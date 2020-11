Steelers continúa invicto en la NFL

Los Steelers de Pittsburgh siguen sumando victorias en la temporada de la NFL y ahora derrotaron 27-3 a los Jaguars de Jacksonville, para mantener el invicto en la temporada.

A pesar de ser sorprendidos en el primer cuarto, Steelers vino de atrás para consumar su décimo triunfo consecutivo.

Los Jaguars se pusieron al frente por conducto de su pateador, Chase McLaughlin conun gol de campo de 41 yards pero en la segundo cuarto, Steelers respondió con 17 puntos sin respuesta que los encaminó a la victoria.

Primero fgue Chris Boswell con un gol de campo de 44 yardas, seguido de un pase de anotación del «Big Ben» a Chase Claypool y después un acarreo de Benny Snell para rise al medio tiempo 17-3.

The Steelers are now 10-0 ????

Can anyone stop Pittsburgh from going undefeated? pic.twitter.com/PszaRRdfxS

— Sports Illustrated (@SInow) November 22, 2020