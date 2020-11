EL GALLO QUE NO SE DURMIÓ

No fue un lunes cualquiera, ni tampoco se trató de un destape equis, se trata de uno de los municipios más importantes y que serán punta de lanza en la disputa por la gubernatura. La votación histórica de Reynosa es de 150 mil sufragios obtenidos en la pasada elección local con MAKI ORTIZ alcanzando la reelección, una cifra que representa aproximadamente el 20 por ciento de la votación estatal.

El actual gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA ganó con poco más de 700 mil sufragios, lo que nos da una idea de la importancia electoral, económica y política que tiene este municipio en manos del PAN, que se prepara para defender el territorio con uñas y dientes.

La situación es complicada, la alcaldesa MAKI ORTÍZ vive una constante indefinición, por un lado se dice panista de pura cepa y por el otro busca los brazos de otros partidos, particularmente de Morena. Sin embargo, el lunes si esperaban un arranque parsimonioso, fue todo lo contrario, dicen que las gallinas no ponen y hasta el gallo se queda dormido, pero no fue así en Reynosa se dio el primer destape de un municipio prioritario donde ya no habrá reelección.

Y el albazo no estuvo a cargo de un improvisado, lo hizo el diputado local ALBERTO LARA BAZALDÚA, uno de los líderes más fuertes del sector maquilador, quien como el corrido tiene fama de bandido, pero no de torpe. Conoce las reglas de la políticas, las mismas que se aplican en la vida sindical y partidista, por eso creció como dirigente obrero y logró que el PAN lo hiciera su diputado local.

LARA es perverso, pero no mostrenco, por lo que sí organizó un evento al que convocó a todos los líderes de las maquiladoras significa que lo hizo con autorización.

LARA fue el encargado de hacer, sin decirlo, de la unción del presidente de la Gran Comisión GERARDO PEÑA FLORES, como aspirante a la alcaldía, algo que ya se sabía, pero hoy empieza a tomar forma y principia a perfilarse al próximo abanderado panista por la alcaldía. PEÑA aprovechó bien el espacio para hacer click con los líderes obreros, fue un evento muy movidito en el que señaló que podrá todo su empeño para trabajar sin bajar la guardia, pues no hay tiempo que perder.

Enfático dijo que Reynosa es su pueblo al que pretende servir en una meta que se trazó con tenacidad y esfuerzo para traer mayor bienestar social con acciones que aterrizarán donde lo demande la ciudadanía.

Los líderes de maquiladoras reconocieron el esfuerzo de PEÑA por estar cerca de los ciudadanos y sus visitas a las colonias que realiza para conversar sobre las problemáticas, pero también para la entrega de paquetes alimentarios y otros apoyos cuando más se ocupan por la crisis nacional.

PEÑA ya es parte del equipo obrero su mensaje huele a futuro, cuando señala que caminará a su lado para llegar juntos a la meta fuerte para que “Reynosa avance en su desarrollo y crecimiento social”.

Es una lucha en la que esta “prohibido rendirse”, Otra guerra, pero contra el Covid-19 se desarrolla con toda la energía en Nuevo Laredo, donde el alcalde ENRIQUE RIVAS anunció que se reinstalarán los filtros sanitarios en los puentes internacionales en coordinación con la Coepris con el inicio del programa Paisano y las próximas fiestas navideñas donde se espera el arribo de miles de connacionales .

RIVAS CUÉLLAR dijo que no existen las condiciones para viajar a México debido a la pandemia por lo que vigilarán se respeten las medidas implementadas por la Secretaria de Salud. Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…