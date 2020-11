Abusaron y mataron a Karina cuando volvía de una fiesta

HERMOSILLO.- «Mi nombre es KarinaBadilla, tengo 23 años, 2 hijos, madre soltera, soy muy alegre… después de bailar y pasármela bien, tomé la decisión de pedir un Uber hacia mi casa, avisé que iba en camino más nunca llegué… finalmente me encontraron, desnuda, violada y toda golpeada en un baldío lejos de casa, jamás imaginé que este sería mi destino».

El sábado pasado, Karina pidió un taxi a la aplicación Uber para regresar a casa después de asistir a una fiesta a casa de una de sus amigas. Sin embargo, nunca llegó a casa con sus doshijos. El domingo fue hallada sin vida, desnuda, violada y golpeada en un terreno baldío, al sur de Hermosillo.

Hoy, su familia y amigos exigen justicia, piden que se capture al responsable: el chofer de la unidad que abordó el sábado por la noche. Uber, por su parte, rechaza que Karina haya utilizado la aplicación el sábado.

En redes sociales, una publicación narra la historia.

Mi nombre es Karina Badilla, tengo 23 años, 2 hijos, madre soltera, soy muy alegre, me río de cosas sin sentido, me gusta mucho trabajar, siempre he sido muy responsable

Después, relatan que el pasado sábado 21 de noviembre salió a una fiesta en casa de sus amigas, cerca de donde vivía, en la coloniaSan Luis y por la noche solicitó un servicio de taxi.

Karina avisó a su familia que había tomado esta unidad y se encontraba camino a casa, sin embargo nunca llegó y ya no respondió las llamadas.

«Después de bailar y pasármela bien, tomé la decisión de pedir un Uber hacia mi casa, avisé que iba en camino más nuncallegué, me llamaron y mi celular mandaba a buzón, había fotos de mi buscándome…»

Fue hasta el domingo por la tarde, en un predio baldío al sur de Hermosillo, cerca de la colonias Villas del Sur y Quintas del Sol, que su cuerpo fue encontrado: estaba desnuda, golpeada y había sido abusada sexualmente.

Finalmente me encontraron, desnuda, violada y toda golpeada en un baldío lejos de casa, jamás imaginé que este sería mi destino… lo cuento yo porque ella ya no puede, le arrebataron la vida, una vida inocente, una vida con mucho camino por delante, el cual se lo terminó una persona sin corazón, sin escrúpulos.

Estas palabras terminan con un llamado a las autoridades para pedir justicia por Karina, madre de dos pequeños y con toda una vida por delante. Karina se suma ahora a las cifras de feminicidios en Sonora.

«Hoy me toca compartir tu foto para pedir justicia, ya no me importa pintar y quemar paredes para pedir justicia, lo haré porque sé que tu hubieras hecho lo mismo por mí, todos juntos lo haremos luchar por la justicia», finaliza.

Este mismo escrito fue publicado por una página de Facebook llamado «JusticiaKarina», donde colocan mensajes para que el autor de este feminicidio pague por lo que hizo contra la joven madre.

CON INFORMACIÓN DE LA SILLA ROTA