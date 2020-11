Raúl Jiménez sufre choque y es llevado inconsciente al hospital

El mexicano Raúl Jiménez salió del partido entre los Wolves y el Arsenal luego de quedar inconsciente tras sufrir un brutal choque de cabezas con el defensor David Luiz. Tuvo que ser retirado por personal médico en camilla y hay total preocupación por su estado de salud.

Durante los primeros minutos del partido, Jiménez estaba por cabecear una pelota tras un tiro de esquina, pero es impactado por la cabeza de David Luiz, quien también quedó en el suelo, pero se pudo recuperar. El mexicano, en cambio, fue remplazado por el portugués Fabio Silva.

Here’s that Raúl Jiménez – David Luiz collision. So, so scary. #ARSWOL pic.twitter.com/M5NUcD6f1e

— Tomás Mier (@Tomas_Mier) November 29, 2020