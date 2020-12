Livia Brito acusa al fotógrafo que golpeó de destruirla

MÉXICO.- A cinco meses del altercado que Livia Brito tuvo con el fotógrafo Ernesto Zepeda, la actriz lo acusa de arruinarle su carrera artística.

En aquel entonces, la cubana, de 34 años, y su novio arrebataron el equipo de trabajo y golpearon a Zepeda en repetidas ocasiones tras sacarles unas imágenes en Cancún, Quintana Roo.

El caso aún no se resuelve y continúan en pleitos legales. El fotógrafo pide reparación de los daños, por lo que el equipo legal de la actriz lo buscó para tratar de llegar a un acuerdo.

Sin embargo, la reunión no salió como esperaban, pues al final, Brito lo acusó de dañar su imagen, reputación y afectarla en lo laboral.

‘Tuvimos la oportunidad de reunirnos, me solicitaron sus abogados que si nos reuníamos para platicar, para ver si podíamos llegar a un acuerdo, lo cual acepté aunque mi abogada no quería’, contó Ernesto.

De acuerdo a su testimonio, después de ofrecerle una disculpa, Brito arremetió contra él al decirle que ‘destruyó su carrera’.

‘Nos vimos y me ofrecieron una disculpa los dos, pero no pasaron ni dos minutos cuando ella me dice que le destruía su carrera por toda esta situación. El abogado se quería salir con la tangente, que cada quien se fuese, como en un accidente vial, ‘con su golpe y ya’, pero ellos cometieron un delito, que es el de robo con violencia y en Quintana Roo son diez a dieciocho años de cárcel’, mencionó el fotógrafo en una entrevista.

Zepeda afirma que no desistirá de su denuncia, pero tampoco desea que la actriz vaya a prisión. Quiere que se le regresen las herramientas de trabajo que le fueron confiscadas.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR