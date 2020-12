CDV… SE LA JUEGA CON LOS TAMPIQUEÑOS

Una vez más, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, demostró con hechos que su palabra vale y que sabe cumplir , al dar el banderazo a los trabajos de lo que será el Parque Del Carpintero.

Llego muy temprano ala comuna porteña , junto con Chucho Nader, y se fue a almorzar con la raza del Nuevo Mercado Municipal de Tampico, degustó tacos y disfrutó de la bella postal que nos regala él área gastronomía de este centro de abasto de la Aduana y plaza hijas de Tampico.

Los locatarios lo arroparon y todo mundo se tomó la foto para el face, andaban muy contentos por que el Gober fue a visitarlos, sostuvo en este lugar una plática con integrantes de la mesa de seguridad, CDV hizo del Nuevo Mercado su oficina para estar despachando.

Después se fue caminando, hasta llegar a la bajada Colón, para inaugurar un módulo de la policía, lo que dará tranquilidad en esta zona.

Y Todo parece indicar que finalmente se le hará justicia a este cuerpo de agua citadino, Del Carpintero, donde con una inversión de 450 millones de pesos se realizará prácticamente una reconstrucción total de este atractivo turístico.

Se harán dos puentes peatonales; un jardín del arte; un malecón y el parque ferial y ganadero; en la maqueta que se proyectó se ve una chulada de instalaciones; que le

van a dar una verdadera cara turística a esta ciudad porteña .

Esta obra dará más de mil empleos, mano de obra local, y estará generando una derrama económica importante para constructoras locales.

El Parque del Carpintero es la gran apuesta de este Gobierno del Estado que terminará de reafirmar que la comuna porteña será la zona turística más importante de la

entidad .

También llegó a la Borreguera para supervisar el Programa de Pavimentaciones y la construcción de una cisterna y un tanque elevado en la colonia Emiliano Zapata a fin de mejorar el servicio de agua potable.

En materia deportiva, entregó la rehabilitación de las canchas de #frontón y #fútbol de la Unidad Deportiva de #Tampico donde estuvo presente Carlos Fernández Altamirano, Director Estatal del INDE, mientras que en la Col. Tolteca rehabilitó las canchas de #fútbol sintético. Estas obras representan una inversión en su conjunto de más de 33 mdp.

Y aprovecho la oportunidad para dejar claro que aplicará “‘Mano dura” en la corporación de tránsito que se requiera para erradicar la

Corrupción.

El Gobernador del estado prácticamente dedico todo su día al municipio de Tampico con obras y acciones, por eso Chucho Nader no dudó de reconocerle públicamente que CDV se la sigue jugando con Tampico y los Tampiqueños.

SE AGANDALLAN DIPUTADOS FEDERALES CON AGUINALDOS.

Este Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador, se ha caracterizaría por

no tener dinero para nada; siempre buscando ahorrar y no malgastar él dinero del pueblo , según el

presidente .

Pero finalmente premió a sus empleados del Congreso , les dio luz verde ( por qué obviamente AMLO se los autorizó ) para que se “auto agasajaran” con el pago de aguinaldos, nuestros señores holgazanes , Diputados De la Cámara Baja, recibirán 40 días de aguinaldos que ascienden a 138 mil pesos.

Imagínese, cuanto tardará la señora que vende taquitos de canasta en una esquina para juntar esta lana, o él lavacoches, el albañil, la señora que trabaja limpiando casas y los Diputados en un abrir y cerrar de ojos.

De los 500 Diputados, me gustaría saber, quien los va a rechazar o a donar, basándonos en la Bandera de los Morenos, desde ahorita les adelanto : ninguno.

Esta es la manera como AMLO le paga a sus borregos que tiene en el Congreso de la Nación por votarle todos sus caprichos , tonterías, burradas y ocurrencias .

LA IRRESPONSABILIDAD DE EDGAR

MELHEM.

Ya ni la “amuela” el Presidente estatal del PRI Tamaulipas , Edgar Melhem , hace unos días anduvo en unas jornadas por el municipio de Tampico, donde de acuerdo a fotografías, se violaban todas las medidas anti COViD .

No cuidaron la sana distancia, Melhem, andaba como quinceañera de rancho ( de mesa en mesa ) y ahora nos sale con que tiene COViD.

Ya ni la friega , seguramente que en estas jornadas contagio a muchos Tampiqueños.

Recuerda : No se vale Chillar !

POR MARIO PRIETO