Fuerte colisión de camionetas; una lesionada

PÁNUCO, VER.- Una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales arrojó aparatosa colisión, entre dos camionetas que trataron de ganarse el paso sobre el bulevar Moralillo.

El encontronazo tuvo lugar cerca de las 17:40 horas , en la congregación Moralillo, perteneciente al municipio de Pánuco esto a la altura de la gasolinera Rodríguez.

Las unidades implicadas fueron una camioneta de caja cerrada en color blanco tipo F350, la que ingreso al referido boulevard siendo impactada en su costado derecho, por otra unidad motriz.

La otra camioneta fue una Ford tipo Explorer color arena, la cual embistio con la zona frontal al vehículo con caja cerrada generando el impacto en que ambas unidades quedarán con daños materiales considerables.

Al tener el reporte del accidente paramédicos de la Cruz Roja división Tampico arribaron al lugar de los hechos, para auxiliar a una mujer que viajaba en el asiento de copiloto de la unidad Explorer, misma que resultó policontundida

Los golpes, por fortuna no fueron graves, ni la que expusieron a una posible fractura, por lo cual no fue tras no fue necesario trasladarla a un hospital del vecino Puerto de Tampico.

Empleados en la gasolinera comentaron las fallas constantes en el semáforo ubicado en ese punto han incidido en los choques, porque los conductores no se ceden el paso y terminan colisionando.

POR Victor Montiel/ La Razón