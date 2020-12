Autoriza Canadá vacuna Pfizer contra COVID-19

CANADÁ.- Canadá autorizó este miércoles la vacuna contra COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech.

La dirección de salud, Health Canada, detalló que tras una revisión exhaustiva e independiente de la evidencia presentada por las farmacéuticas determinó que la inmunización cumple con los requisitos de seguridad, eficacia y calidad para su aplicación en el país.

Health Canada has authorized Pfizer-BioNTech’s #COVID19 vaccine. After a thorough and independent review of the evidence. Health Canada has determined that the vaccine meets its stringent safety, efficacy and quality requirements. https://t.co/mhFcspCpTi#COVIDvaccines pic.twitter.com/q6xkC27z6i

— Health Canada and PHAC (@GovCanHealth) December 9, 2020