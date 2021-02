Esta es la fecha límite para el registro a planteles militares

MÉXICO.- Hace unos meses, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) publicaron la convocatoria 2021 dirigida para los aspirantes que buscan ingresar a alguno de sus planteles o la Universidad Naval.

¿Hasta cuándo me puedo registrar?

En su sitio oficial, las dependencias del Gobierno de México detallaron que los aspirantes tienen hasta el próximo lunes 15 de febrero para realizar el registro el línea.

¿Cuáles son los requisitos?

Estar apto física, médica, psicológica y culturalmente

Acreditar buena conducta militar y civil

No presentar irregularidades o inconsistencias

No encontrarse o haber estado sujeto a proceso penal en el fuero militar, federal o común en los últimos tres años

Acreditar un nivel de comprensión del idioma inglés mínimo del 50%

Para los médicos cirujanos, no contar con maestrías o especialidades en el área de la salud

Acreditar buen estado de salud, de conformidad con el certificado médico expedido por el escalón sanitario de su organismo

Oferta académica

Entre las opciones académicas que ofrecen la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) destacan:

Colegio de Defensa Nacional

Heroico Colegio Militar

Escuela Militar de Aviación

Escuela Militar de Medicina

Escuela Militar de Odontología

Escuela Militar de Enfermería

Escuela Militar de Materiales de Guerra

Más información aquí

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO