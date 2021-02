INSTINTOS CANALLESCOS

Reynosa es complicado para Morena, pero más allá de lo hecho por los contrarios, la realidad es que son sus mismos integrantes los que se muerden y acaban entre ellos.

Cuando se empezaron aplicar las encuestas sin candidatos se encontró que Morena y el PAN estaban en una especie de empate técnico.

En algunas encuestas ganaba el PAN y en otras Morena, con un PRI siempre en tercer lugar.

Las expectativas de Morena eran muy altas en Reynosa, por eso empezaron los conflictos internos entre sus integrantes que no se pusieron de acuerdo en la necesidad de ir unidos por las posiciones en juego.

En Reynosa son 150 mil votos para el ganador, al menos esos son los números que se alcanzaron en la pasada elección local donde la actual alcaldesa MAKI ORTIZ obtuvo su reelección sin problema alguno.

Son cuatro los aspirantes de Morena que empezaron a darse con todo, pero son dos realmente los que tienen verdaderas posibilidades de una victoria electoral.

El primero de ellos es el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE, uno de esos personajes que tiene era rara habilidad de estar siempre presenten en el lugar indicado, en el mejor momento y en las circunstancias inmejorables.

Es un sobreviviente transexenal, desde siempre presente en la vida política de ese municipio encabezando movimientos, pero es hasta hoy es cuando

se encuentran los resultados esperados.

Ganó la elección por mayoría de la mano del presidente AMLO, fue el único hombre de la izquierda que ganó en Reynosa.

ZERTUCHE hoy busca la alcaldía, pero no va solo en esta iniciativa, otra vez los de Morena no se pusieron de acuerdo, empezaron a mordisquearse entre ellos.

El objetivo siempre son los que están a la cabeza, por eso también empezaron a destruir al diputado local, RIGOBERTO RAMOS, con tal de que no le entreguen la candidatura a la alcaldía.

RAMOS es un empresario que tiene meses de trabajo por las colonias y ejidos del municipio, pero empezaron a tejer historias de traición a su alrededor, mismos datos que llevaron hasta el CEN de Morena, en busca de tejer ataques que acaben con sus aspiraciones.

Son ZERTUCHE y RAMOS los mejores prospectos, pero no se pueden poner de acuerdo.

También se anotan el ex panista HUMBERTO PRIETO, quien parece ser el caballo de Troya, agazapado en espera del menor error para colarse, pero también abonando al conflicto.

El cuarto implicado, es MARCELO OLÁN, un abogado muy incisivo, sobrino de la prima del presidente AMLO que fue balconeada por contratos irregulares en Pemex.

OLÁN es el personaje que interpuso una denuncia por enriquecimiento lícito y los que resulten en contra de CARLOS PEÑA, el hijo de la alcaldesa MAKI ORTÍZ, por la compra irregular de un rancho a un precio menor.

MARCELO es una piedra en el zapato para MAKI, pero también para sus compañeros de Morena, pero no pueden echarlo al presumir su cercanía con el presidente AMLO, pero de obtener la candidatura es segura su derrota.

MAKI no haría alianza de ninguna manera con el abogado que tiene en problemas legales a su hijo CARLOS.

La potencial caída de Morena se da por sus mismos instintos canallescos, si jugarán limpio estarían con mayores posibilidades de éxito, además de la posibilidad de una alianza con MAKI, pero primero esta su voracidad.

Por último lamentamos la muerte del abogado RICARDO GONZÁLEZ DE LA VIÑA, un periodista que fue nuestro jefe y amigo durante muchos años. A su familia y sus hijos enviamos nuestras más sinceras condolencias.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ