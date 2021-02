Rechaza Semarnat otorgar permisos a comerciantes en Playa Miramar

SUR.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no autorizó los permisos para la instalación de comercios provisionales durante Semana Santa en Playa Miramar.

El presidente de la Unión de Comerciantes de Miramar, Miguel Mayorga Ruíz declaró que cada año tramitan un permiso que les cuesta mil 300 pesos para ocupar en períodos vacacionales la zona federal, sin embargo le fue negado.

“Nosotros cada año agarramos un permiso transitorio para la zona Federal, para trabajar en Semana Santa y yo soy uno de los que tiene un trámite ante la Semarnat, entonces el año pasado por cuestión de la pandemia se suspendió la venta en la playa, porque se cerró, y ahora me contestan de que ese permiso que yo metí se me está negando”.

Criticó que a los concesionarios de playa no se les exija ocupar el predio asignado para el desarrollo de proyectos, mientras que a los comerciantes se les rechaza de ocupar un pequeño lote.

“No es justo que uno que tiene años de vender en la playa, cuando antes no había nada, entonces se fueron apoderando poco a poco de las áreas de la zona federal y ahora que yo estoy solicitando un permiso en un lugar que está libre, no me lo está cediendo dicen que está ocupado por el Gobierno del Estado desde el 13 de noviembre del 2018”.

Hasta el momento, las autoridades de turismo no han definido las medidas que serán implementadas en Semana Santa, todo dependerá de la cantidad de contagios de Covid-19, así como de la vacunación.

Por Oscar Figueroa

La Razón