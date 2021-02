Tiroteo en tienda de armas en EU deja varios muertos

ESTADOS UNIDOS.- La tarde de este sábado se reportó un tiroteo dentro de una tienda de armas ubicada en Nueva Orleans, Estados Unidos. Hasta el momento se reporta la muerte de tres personas y dos lesionadas, de acuerdo con medios locales.

Los primeros reportes indicaron que los hechos ocurrieron en el local Jefferson Gun Outlet que se sitúa en el suburbio Metairie en la ciudad perteneciente al estado de Luisiana. Tras las llamadas de emergencia, las autoridades llegaron para comenzar las investigaciones correspondientes.

¿Qué fue lo que pasó en la tienda?

De acuerdo con información extraoficial, los hecho comenzaron tras una disputa dentro del negocio; uno presunto agresor disparó contra dos personas, quitándoles la vida. Al parecer, dos personas que se encontraban también en el local dispararon para abatirlo al instante.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO

Here at the scene of where JPSO says multiple shootings just took place here at the Jefferson Gun Outlet. At least one dead. We are working to find out details on the situation. Watch @wdsu at 5P. pic.twitter.com/jkLpj55pee

— Shay O'Connor (@SOCONNORNEWS) February 20, 2021